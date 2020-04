Muere una mujer por Covid-19 en Iguala, confirman autoridades

Iguala, Guerrero, Abril 8.- El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02 Norte, Felipe Gaspar Aguilar, confirmó el primer deceso por coronavirus en Iguala, que ha derivado el seguimiento de 7 personas más que interactuaron con ella y la ubicación de 40 personas más provenientes de Estados Unidos, que se encuentran en la Cuna de la Bandera Nacional.



Lo anterior, luego de que el titular de la Secretaría de Salud, Carlos de la Peña Pintos, asegurara que la paciente fallecida en Iguala, es la número 4 en la entidad y que se trata de una mujer de 77 años originaria del municipio de Cocula.



En entrevista, Gaspar Aguilar dijo que derivado de la situación, toda persona que tenga una infección respiratoria y fiebre será sospechosa de tener Covid-19. “La persona que falleció fue de Cocula y ya fue cremada desde ayer”.



- ¿Se están tomando las restricciones? Se le preguntó.

- Los protocolos de atención a los pacientes se están llevando a cabo. Estamos vigilando que se tengan las condiciones adecuadas. Hay protocolos ya establecidos que el hospital tiene para garantizar a los pacientes. El personal que atiende a estos pacientes es reducido, porque no se va a exponer a todos. Se está haciendo una sanitización frecuente aún cuando se atiendan o no casos. La sanitización es obligatoria.



- ¿Hay mas casos sospechosos?

- Los sospechosos son una definición operacional que puede catalogar a algunos pacientes que reúnen ciertos criterios. Cuando se habla de sospechosos, se está hablando de pacientes con neumonía o infecciones respiraciones atípicas, que es diferente la nomenclatura, así se tiene que manejar para saber de qué se está hablando y en este caso, se está dando seguimiento a varios pacientes en la Zona Norte. Definitivamente aunque no cumplan las definiciones operacionales, que a lo mejor tengan relación con pacientes de Covid-19 directamente, pero en este momento, si tenemos que darle seguimiento a todos.

Aseguró que en Iguala ya hubo un deceso por Covid-19, en Taxco hay 2 diagnosticados. “Ya de ahí, todos van a tener que dárseles el estudio igual, porque ya estamos conviviendo con el virus. En la Zona Norte estamos dándole seguimiento a los diferentes casos. En Iguala hay alrededor de 40 personas que vienen de Estados Unidos y por el sólo hecho de venir de allá, les estamos dando el seguimiento, afortunadamente no tienen ninguna sintomatología.

“Y en este momento estamos dándole seguimiento a los contactos de los pacientes que nos parecen que son susceptibles. En el caso concreto de la paciente que lamentablemente falleció, se trata de alrededor de 7 contactos que se les está dando seguimiento. Tenemos tres grupos de elite que se dedican exclusivamente a dar seguimiento a casos especiales de pacientes que se enferman por casos respiratorios atípicos”.



Asimismo, dijo que a pesar de la situación que se vive en la región, los bancos están atiborrados, los comercios siguen sus rutinas, cuando ante la contingencia debe haber una suspensión total.



“Las personas que llegan de Estados Unidos deben recluirse mínimo los 14 días y si pasando esos días, no presentan sintomatologías pueden empezar a visitar a sus familias, porque si no lo hacen así, nos van a infectar a todos, porque el padecimiento no lo tenemos nosotros, lo traen de fuera”, indicó.