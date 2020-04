Plan de reactivación económica se queda corto: Niño de Rivera

Ciudad de México, Abril 8.- El plan de reactivación económica que dio a conocer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador "se queda corto" de cara a la crisis y emergencia por la que atraviesa el país y el "estómago no espera", consideró Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México.



Aun cuando estimó que los postulados de la Cuarta Transformación son buenos y deben de seguir, el representante de los banqueros en México dijo que las acciones anunciadas el domingo pasado por el ejecutivo federal son apenas el 2 por ciento del Producto Interno Bruto - no son 500 mil millones de pesos - cuando países como Estados Unidos o Alemania decidieron invertir el 15 y el 20 por ciento respectivamente de su PIB como liquidez al mercado.



Luis Niño de Rivera dijo que el presidente López Obrador "tiene su plan y no tomó en cuenta sus propuestas".



"El plan que presentó el presidente se queda corto de lo que hace falta en este momento en el país, sí presentamos varias (acciones) al presidente, él tiene si plan hasta ahorita, no las ha tomado encuenta", comentó el presidente de la Asociación de Bancos de México en breve entrevista al salir de Palacio Nacional.



Aclaró que hay en el país 6.3 millones de micro, pequeños y medianos empresarios y con los un millón o dos millones de créditos no resolvemos el problema.



Nosotros le propusimos a López Obrador ayudar a 36 millones de micro y pequeños empresarios "porque es el momento de hacerlo" dijo Niño de Rivera.



"Hay que meterle mucho más dinero (...)”, agregó.



La dimensión del problema que nosotros vemos no coincide con la del señor presidente; (el presidente nos dijo) que iba seguir con su plan y nosotros ya en la banca tomamos medidas importantes ya decidimos ofrecerle a todos nuestros acreditados cuatro meses de no pagar capital más intereses, prolongables otros dos meses", apuntó al resaltar que de esta manera se ayuda a pequeñas y medianas empresas y sus familias.



Niño de Rivera destacó que es necesario invertir más y reprochó la tardanza de la presentación del plan nacional de infraestructura energética, el cual originariamente se daría a conocer en febrero pasado.

"La inversión fija bruta acaba de cumplir 11 meses en contracción, o sea, no se está invirtiendo en infraestructura y eso es muy delicado porque es un detonador de muchas industrias; la construcción mueve aproximadamente 45 industrias y si la tenemos parada - como está en este momento - hay mucha gente que no tiene ingresos; ve usted ésta calle, en otras épocas estaba llena de comerciantes personas que vi en al día y hoy no tienen dinero en la bolsa, el estómago no espera", demandó ante los medios de comunicación.

En consecuencia, expresó que la meta de los dos millones de empleos que prometió el presidente para reactivar la economía "se ve muy difícil con el dinero que se quiere invertir.

Comentó que en lo que no se coincide con López Obrador es en la dimensión de los programas de gobierno frente al tamaño de la crisis que se vive en el país por el Covid-19.

Finalmente, dijo que al presidente de México le falta apoyar como a 45 o 47 millones de mexicanos que necesitan apoyo y con los 22 millones de apoyos sociales que anunció el domingo "no vamos a llegar muy lejos".