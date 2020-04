Rosa, escuela de leyes y un chihuahua siempre junto a ella, ¿de quién hablamos?, así es, del personaje de Reese Witherspoon en la chick flick Legalmente Rubia, que contó con dos entregas y que fue un éxito rotundo en taquilla. La comedia dejó con ganas de más a la audiencia y aunque han pasado más de 15 años de su último estreno, todo parece indicar que pronto podríamos ver de nuevo a la simpática Elle Woods ante los juzgados, según reveló la propia protagonista a su gran amiga, Jennifer Lopez, en una videollamada reciente.

“A mis hijos les encantó. Les gustó mucho y se la pasaron en grande. Estabas realmente fantástica en esa película. Cuando la terminamos de ver me dijeron que les gustaría saber qué le pasaba a su personaje, y yo les prometí que les pondría las continuaciones porque, si no me equivoco, hay segunda y tercera parte, ¿verdad?”, preguntó J.Lo.

“Bueno, en realidad solo hay dos películas, pero estoy pensando mucho que deberíamos empezar a trabajar para rodar una tercera cuanto antes”, le corrigió Witherspoon.

“Pues deberías, de verdad. Ese personaje es increíble y muy inspirador. Sobre todo para las chicas. Un ejemplo a seguir”, le pidió JLo.

Pero no se trata de palabras al viento, pues no es la primera vez que Reese habla sobre las ganas que tiene de realizar este proyecto. En entrevista con Ellen Degeneres, hace unos meses, la actriz, de 43 años, retomó los rumores sobre una siguiente película de la famosa chick flick.

"¡Oh, sí! Bueno, nos estamos reuniendo al respecto. Definitivamente estamos hablando de eso", dijo. "No sé, ¿quieren ver ‘Legalmente Rubia 3’?"

Tras los gritos de la audiencia, la estrella recalcó que espera su llegada en los próximos años.

"Quiero decir, se trata de que se subestime a las mujeres y creo que es una buena idea", continuó. “Las cosas han cambiado, pero no tanto. Pero sí, me encanta interpretar a ese personaje y ella es tan, tan increíble. No lo sé, si ustedes lo quieren, ¡supongo que lo haré!”.

Witherspoon interpretó por primera vez el personaje icónico de Elle Woods en Legalmente Rubia de 2001 y más tarde llegó la secuela Legalmente Rubia 2: Más Rubia que Nunca, en 2003.