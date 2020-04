Palabrerío

Giovanni Sartori advirtió que a partir de la aparición de la televisión, el mundo se concentró sólo en el hecho de ver, y ese, por desgracia, es un mundo estúpido. El homo sapiens, un ser caracterizado por la reflexión, por su capacidad para generar abstracciones, se está convirtiendo en un homo videns, una criatura que mira pero que no piensa, que ve pero que no entiende.

El proceso comienza desde la infancia. Los ordenadores electrónicos son la primera escuela del niño, en donde se educa con base en imágenes que le enseñan que lo que ve es lo único que cuenta. Así, la función simbólica de la palabra queda relegada frente a la representación visual. El niño aprende de la televisión antes que de los libros: se forma viendo y ya no lee. Dicha formación va atrofiando su capacidad para comprender, pues su mente crece ajena al concepto que se forma y desarrolla mediante la cultura escrita y el lenguaje verbal. De esta manera, Los estímulos ante los cuales responde cuando es adulto son casi exclusivamente audiovisuales.

Dejando a un lado la función de entretenimiento que los aparatos electrónicos tienen, Sartori se concentra en su labor formativa. No es el hombre que aprende a través del juego el que le interesa, sino el hombre que sólo aprende a través de imágenes. Si el niño crece frente al televisor o los ordenadores electrónicos, su concepción del mundo se vuelve una caricatura; conoce la realidad por medio de sus imágenes y la reduce a éstas. Su capacidad de comprender los acontecimientos que lo rodean está condicionada a lo visible: su capacidad de trascender lo que le dicta el ojo es sumamente pobre, no sólo en cuanto a palabras, sino sobre todo en cuanto a la riqueza de significado. La imagen no tiene contenido cognoscitivo, es prácticamente ininteligible. El acto de ver anula, en este caso, el de pensar. El concepto queda sumergido entre colores, formas, secuencias y ruidos de fondo. En tanto que la asimilación de una palabra requiere del conocimiento de un lenguaje y de una lengua, la imagen, por su parte, se procesa automáticamente: se ve, y con eso es suficiente.

Estos aparatos forman a un individuo poco reflexivo, en tales circunstancias, se hace necesario fomentar y estimular el hábito de la lectura, para que los niños y jóvenes tengan la capacidad de analizar y reflexionar sobre el mundo que les rodea, porque después de ello viene la comprensión, y la comprensión facilita el tomar decisiones sobre lo que se está viviendo, si así está bien o es necesario cambiarlo. Urge pues, crear talleres de lectura, ¿pero a quién le interesaría impulsar generaciones de seres pensantes?, ¿a los políticos?, ¿a los empresarios?, ¿a los grupos religiosos?, ¿al magisterio? Tal parece que a nadie.

