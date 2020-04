Plan DN-III, auxilio y contención

Participación del Ejército, la Marina y Guardia Nacional y la aplicación del Plan DN-III, anunciados por el presidente de la República el 19 de marzo, están sustentados en el diagnóstico que presentó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC): “Ante situaciones de emergencia sanitaria como la que actualmente se enfrenta, que pueden desencadenas eventos de alteración del orden y la paz públicos por el pánico social generado, la escasez de productos de primera necesidad, de artículos de sanitización y desinfección , o bien afectaciones al funcionamiento de los servicios médicos de atención u hospitalización por padecimientos infeccioso respiratorios, los elementos de la Guardia Nacional deben ser garantes para asegurar que estas actividades se desarrollen con el mayor orden y normalidad posibles”.

Para sorprenderse, no causó inquietud el diagnóstico elaborado por la SSPC encabezada por Alfonso Durazo. Fue, es, la eventual participación de las Fuerzas Armadas quien detonó opiniones de preocupación de parte de José Ramón Cossío, ministro en retiro de la SCJN, analistas como Erubiel Tirado y de representantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) defensoras de derechos humanos. Los dos primeros argumentan la importancia de delimitar tiempo, espacio geográfico, aspectos legales y advierten riesgos de que la movilización de elementos castrenses y de la Guardia Nacional, en lugar de auxiliar a la población civil, se vuelquen a contenerla.

En el mismo sentido, algunas ONG apuntan y tiran más lejos. Aprueban que se apele a la conciencia y al autocuidado, pero rechazan que el Estado mexicano se vea tentado a consolidar la militarización aprovechando el contexto de crisis sanitaria. Restringir libertades de tránsito ante la pandemia de Covid-19, alegan, “no es aceptable porque sólo se lograría coartar derechos ya reconocidos”. Consideran que, tratándose de un tema de salud pública, si las autoridades quieren tomar medidas de restricción de libertades no deben hacerlo con las fuerzas armadas. Aluden al artículo 29 constitucional y argumentan que obligar a no salir a las personas es decisión que corresponde al Congreso y el presidente Andrés Manuel López Obrador debe poner el ejemplo. Cuestión que, señalan, no está ocurriendo.

Al respecto, AMLO descartó totalmente el uso de la fuerza pública: ni estado de sitio ni autoritarismo. En cambio, insistió como lo ha hecho el vocero del Consejo General de Salud, en pedir a la gente cuidarse, acatar las recomendaciones y evitar acciones como el supuesto intento de quemar un hospital en Morelos. En cuanto a suspensión de sus giras en la fase 3, refirió: “no sabemos. Yo tengo que trabajar”. “Los conservadores desde el 2006 y después del 2012, (de por sí) querían que me retirara; que estaba enfermo y chocheaba”

Igual se dirigió a los que “se sentían dueños de México y están molestos junto con sus especialistas y escribanos”. Dice estar muy atento a sus propuestas “porque son los que quieren que nos vaya mal: contratar líneas de crédito para endeudar al país, readecuar el presupuesto y cancelar obras de infraestructura encaminadas (Tren Maya, aeropuerto de Santa Lucía, refinería Dos Bocas) y canalizar los recursos al sistema de salud”. Contestó con expresiones muy populares ¿Y de qué quieren su nieve? Asimismo, aseguró que por aquello de la corrupción “su gobierno está con un ojo en el gato y otro en el garabato”. Y que no dará ni un paso atrás; “al contrario, tenemos que reactivar la economía lo más pronto posible”.

Congruente a su convicción, la presidencia pactó medidas con la Iniciativa Privada para enfrentar la situación; mediante decreto ordenó extinguir todos los fideicomisos públicos, 308 en total, y traslado inmediato de los recursos a la Tesorería de la Federación. Según la Auditoría Superior, son más de 700 mil millones de pesos manejados en completa opacidad. Para más en una conferencia matutina, la semana pasada anticipó que ayer domingo 5 de abril, con motivo de su quinto informe informaría con detalles lo que está haciendo el gobierno para superar la crisis transitoria que impuso la pandemia del coronavirus y el impacto de la disminución del precio del petróleo. Empero, confió que no duda que México saldrá adelante.

A la luz de los propósitos del presidente, debe desecharse entonces la especulación de que la presencia de las Fuerzas Armadas en la contingencia es con el fin de reprimir. El Plan DN-III es para ayudar y el Ejército está poniendo a disposición hospitales y contratando a personal médico y enfermeras. Por supuesto, la Guardia Nacional en caso de un desbordamiento social indeseable, tendrá la obligación de auxiliar. A cualquiera lastimaría que el hospital donde están atendiendo sus familiares, fuera atacado por una turba desesperada. Personal de salud, injustamente ha empezado a sufrir agresiones. A ello se debe que las autoridades no se cansan en pedir que todos ayudemos; por el bien propio y de los demás. Lamentablemente, a estas alturas, todavía hay quienes no toman en serio el asunto y creen que sólo es “puntada” del gobierno y de Estados Unidos.