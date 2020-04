Ya nos hemos familiarizado con los términos a usar para referirnos a la calamidad que se cierne sobre toda la humanidad en estos tiempos de emergencia mundial: coronavirus, covid19, etc., tan solo para referirnos a esta desgracia en nuestro país.

Nos parece que los esfuerzos que el gobierno de la 4T hace o aparenta hacer no son suficientes y máxime cuando AMLO , ante la pérdida del precio del barril de petróleo y su reflejo en los proyectos de gobierno, por lo que al no poder exigirle al petróleo que aumente su precio para que el gobierno tenga recursos, a las grandes, medianas y micro empresas les exige el pago oportuno de los impuestos sin considerar que mientras las empresas estén cerradas, sin ventas, evidentemente que no hay ingresos ni impuestos que enterar al fisco.

Aquí no se escucha decir: me canso ganso. La situación no está para chacotear con ínfulas de me vale madre.

Si Andrés Manuel López Obrador continúa en su postura llevará a la bancarrota a las empresas ya grandes, medianas o pequeñas. Urge un programa de apoyo a mediano y largo plazo a la base tributaria de la nación porque es ahí donde está el origen de la recaudación fiscal. Si no alimenta y estimula a la vaca, poca será la ordeña.

Se hace urgente acudir a las instituciones internacionales a solicitar un préstamo para paliar la descapitalización, el endeudamiento y la crisis en que están cayendo las empresas grandes, medianas y micro. Esto lo entiende una ama de casa, ¿más arriba se piensa diferente?

Los partidos políticos han anunciado que aceptan aportar el 50 por ciento de sus prerrogativas, en buena hora, pero nada dicen del salario de reciben, que es muy generoso como que al fin ellos se lo asignan.

La exigencia popular es en el sentido de que se les suspenda toda clase de privilegios y la mitad del sueldo que perciben senadores, diputados federales, diputados locales, ministros del poder judicial electoral y todos los delegados estatales.

No es hora de dejar que el tigre reaccione y les dé un susto a los que están apoltronados y culiatornillados en sus oficinas de lujo creyendo que la virgen les sonríe.

El hambre y la desesperación no son buenas consejeras.