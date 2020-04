Urge Cabildo a CAPAMI restablecer las tomas de agua "estranguladas"

Iguala, Guerrero, Abril 3.- Los integrantes del Cabildo mandataron con carácter de urgente al director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala (CAPAMI), Benjamín Domínguez Martínez, restablecer las “tomas estranguladas” por la falta de pago, para que ninguna familia se quede sin el vital líquido durante la contingencia sanitaria por el coronavirus.



En información hecha llegar a Diario 21, los ediles aseguran que la indicación a Domínguez Martínez de restablecer las tomas del agua, es inmediata y que bajo ninguna excusa o pretexto debe justificar la demora “porque los igualtecos, que se les recomienda lavarse las manos con agua y jabón y mantener su sana distancia, deben contar con el agua”.



Dijeron que la gente debe informar a las autoridades si CAPAMI está cumpliendo con esta disposición y de no hacerlo notoficarlo, porque es una indicación que se le ha hecho al responsable de la paramunicipal y debe acatarla, tal como se ha acordado en el pleno del Cabildo.



Aseguraron que otra propuesta fue en el sentido de que CAPAMI no cobrara el servicio de todo el mes de abril, sin embargo el planteamiento no prosperó porque sólo 4 ediles respaldaron la propuesta, más no fue así, por parte de los regidores afines al alcalde Antonio Jaimes Herrera.

“Hay el acuerdo del Cabildo, que los usuarios tengan el agua y Benjamín debe restablecer el servicio con carácter de urgente. Si se está invitando a la población que se lave las manos con agua y con jabón, lo ideal es que todos tengan el vital líquido”, indicó uno de los ediles.