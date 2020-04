Serafín Díaz habló sobre su cariño al Deportivo Iguala

Iguala, Gro., Abril 3.- Uno de los futbolistas más talentosos que han llegado a tierras igualtecas para dejar huella fue sin lugar a dudas Serafín Díaz Flores, nacido en Taxco de Alarcón pero avecinado desde muy joven en Iguala para formar parte del Deportivo que militaba en la Tercera División, desde su llegada quiso y honró la camiseta “verde” con la cual se retiró en la década de los 70s.

Su calidad para jugar en la cancha y fungir como medio creativo o defensivo lo llevaron a probar suerte primero en el Toluca de la Primera División, posteriormente el conjunto del Torreón también del máximo circuito le dio oportunidad y hoy a 46 años de aquella carrera en el futbol la gente en los campos de la ciudad “tamarindera” el nombre de “Serafo” Díaz (como era conocido en el argot futbolero) sigue recordándose en aquel equipo que jugó liguilla de Tercera, así como la final de Copa ante el Tec Celaya y las fases finales del certamen copero del 71 al 73.

SUS INICIOS EN EL FUTBOL

Nacido en Taxco y futbolísticamente con el conjunto de San Isidro, Díaz Flores recuerda cómo se dio su llegada a Iguala.

“Yo nací en la ciudad de Taxco de Alarcón, fui creciendo y cada vez me fue gustando el futbol hasta que a la edad de 15 años jugué con la Selección de Taxco en los estatales de 23 años 11 meses, luego del estatal del 68, Don Fernando Rubí me invita a jugar con el Deportivo Iguala en la Tercera División, acepté y llegué muy joven aquí”.

CON GRATOS RECUERDOS Y LLEGA AL TOLUCA

“En el Deportivo jugué muchos partidos que todavía recuerdo con gran anhelo, tuve de compañeros a gente como el “Molinero” Mazón, “Catocha” García, “Chato” Mazón con quien hice gran amistad y un grupo de buenos jugadores que nos tocó jugar liguilla de Tercera División, así como la final de Copa que perdimos ante el Tec Celaya”.

Continuó diciendo, “tras unas temporadas me contratan para jugar con el Toluca por ahí de 1969, Don Fernando Alonso me recomendó, ahí estuve un tiempo con las reservas de los “choriceros”, en aquellos años me tocó que Don Ignacio Trelles me pusiera a jugar contra la Selección Mexicana entre otros clubes en duelo amistosos”.

DE DIABLO ROJO A DIABLO BLANCO

“Estuve algunas temporadas, pero no se pudo dar el debut, cuando me vine de nuevo al Deportivo Iguala por no ver actividad, Don Nacho me dijo piensa bien lo que estás haciendo, estas cerca de poder cumplir tu sueño, yo solamente le dije no veo acción, discúlpeme, pero el “depor” lo traigo en mi corazón y regresé”.

Tras estar con Toluca le salió una oportunidad para ir a probarse con los Diablos Blancos de Torreón. “Luego de regresar se me dio la oportunidad de ir a probar suerte con el Torreón cuando estaba al frente Carlos Miloc, recuerdo que cuando llegó a probarme por recomendación de Don Fernando Alonso me recibió con palabras duras”.

“Hablé con él y no me dejaba hacer la prueba, le dije deme una oportunidad, después de que me observó me dijo de dónde viene usted, para lo cual respondí jugué en el Deportivo Iguala, jugué en la Selección de Taxco a los 15 años y ya estuve algunas temporadas en la Tercera División, me dio el visto bueno y me registraron con los “diablos”.

SU REGRESO Y DESPIDO DEL FUTBOL PROFESIONAL

“Antes de terminar mi temporada con el Torreón yo veía que no continuaría en el equipo, Ángel Talavera y Alejandro Martínez (que habían estado en el Deportivo Iguala y fueron contratados por el club) me decían que buscara oportunidad en la UdeG donde ellos iban a militar, pero no me gustó y decidí regresar a Iguala para estar con en el Deportivo un tiempo más y posteriormente tomé un trabajo para estar más tranquilo en mis próximos años, donde hoy disfruto de salud. puedo disfrutar la vida con mi familia y ahora soy un aficionado más del futbol”.