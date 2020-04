Un mes de "tregua", pide AMLO a "conservadores"

Ciudad de México, Abril 1.- Al reiterar su llamado a la solidaridad en la contingencia provocada por el Covid-19, aplicando la doctrina del amor al prójimo, el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a “los conservadores” a la unidad, a una tregua de un mes, periodo de la Jornada de Sana Distancia.



“La patria es primero, que ya le bajen una rayita”, dijo el mandatario en su conferencia matutina. Anunció que el viernes y el sábado visitará hospitales que se utilizarán en esta emergencia sanitaria. Mañana inaugurará el hospital de Tlaxiaco, Oaxaca.



En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, resaltó que en el pueblo hay unidad y “está feliz, feliz, feliz”, a pesar de las diferencias que existen en las élites.



“Aunque se piense de otra manera, porque yo ando abajo, a ras de tierra, sé cuál es el ánimo del pueblo. No hay malestar en contra del gobierno, no hay mal humor social, no existe eso, aunque los conservadores han querido alentar la división, polarizar, no han podido ni podrán. Nos ayuda mucho que se mantenga esa unidad.



“Llamo a la unidad, incluso a los adversarios, a los conservadores. La patria es primero. Que ya le bajen una rayita porque está la campaña en medios, en redes, desbordada, abruma, fastidia. Se hacen daño porque están perdiendo cada vez más credibilidad. Al pueblo se le puede mentir una vez, dos veces, pero no se le puede estar mintiendo siempre, menos al pueblo de México en la circunstancia actual. Es un un pueblo avispado, consciente”.



Señaló que en esta nueva etapa se requiere cumplir con todas las medidas implementadas. “Si cumplimos todos, si la gente nos ayuda, como siempre, vamos a salir airosos de esta crisis, de esta epidemia”.



Insistió que el Covid-19 no se cura solo en hospitales, sino con la ayuda de todos. “No es sólo un asunto médico o de la epidemia, tiene que ver mucho con las fortalezas y debilidades de los pueblos y gobiernos”.



Señaló que en México destacan las fortalezas: la cultura, la fraternidad familiar para cuidar a los más vulnerables; México tiene una población joven, en promedio de 28-39 años, a diferencia de Estados Unidos, 43; Italia y España, 44, lo que “nos ayuda mucho a resistir”.

El presidente alertó que en las redes sociales, sobre todo en Twitter hay “una epidemia anclada de noticias falsas. Ojalá y se aplique Twitter, y esto no es censura, porque están actuando como operativos y robots. Ahora sí, como decía mi paisano Chico Che, ‘quien pompó’”.



Señaló que en esta circunstancia se requiere actuar con la verdad y ética. “Hay mucha diferencia entre el feis y el Twitter. No sé si tiene el feis más control, pero Twitter está desatado, de modo que a la unidad.



No le hace que el ex presidente (Felipe) Calderón haya puesto que comí con el hermano de Guzmán Loera, era un médico del Seguro (Social), pero a lo mejor ofrece disculpas. Pero eso no importa, porque la gente sabe distinguir”.



Lo interesante, sostuvo, es que busquemos la unidad. “Es una tregua, un mes”.

El mandatario federal reiteró su llamado a los empresarios a que sigan ayudando. “Recuerdo lo que dijo (Carlos) Slim que no iba a despedir a ningún trabajador, es el ejemplo a seguir. Ahora con la emergencia es un mes de retiro, de permiso con goce de sueldo. Un mes. Se puede ayudar de esa manera. Estoy seguro que la mayoría de los empresarios van a ayudar”.



Pidió a los mexicanos guardarse en casas. “Por lo que corresponde al gobierno nos seguimos preparando para la emergencia mayor, si se nos presenta, para salvar vidas, que es el fin último, propósito principal”.



Confirmó que hoy irá a Tlaxiaco, Oaxaca, para inaugurar el hospital, respetando la sana distancia. Aseguró que no repartirá abrazos ni besos pero confió que pronto pueda volverlo a hacer.



“Cuando salgamos de esto, que vamos a salir, voy a convocar a abrazos y a besos en todas las plazas públicas a celebrar”, dijo.