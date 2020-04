Averígüelo Vargas

El problema que enfrenta el país, el estado de Guerrero y el mundo en general, es de una gravedad muy grande, tanto que puede dejar “la peor crisis de los últimos tiempos”, advirtió el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, quien presentó una serie de medidas de emergencia que aplicará para evitar que la situación se salga de control.

Su programa se basa en la aplicación de 260 millones de pesos, para protección del empleo, al ingreso y a la economía familiar, a través de estímulos fiscales para las empresas, apoyos alimentarios y un programa de atención a esta contingencia de salud.

Hizo ver que las principales fuentes de ingresos del estado se verán afectadas, con la disminución de la actividad turística, la baja en el comercio y la disminución de las remesas de los guerrerenses radicados en EU, porque allá también van a resultar afectados en una cantidad importante.

Otros sectores de ingresos son el campo, la minería y las finanzas públicas gubernamentales.

Todos habrán de sufrir una merma considerable, por el grave problema sanitario que afecta al mundo y eso se advertirá en los efectos negativos que se darán en el estado.

HASTA ESTE MARTES. Se tenían registrados 13 pacientes contagiados por el coronavirus en Acapulco, Chilpancingo y Taxco, además de que se observa a 39 sospechosos y otros 69 resultaron negativos.

Los casos en el estado no dejan de crecer, por lo que se insiste mucho en que la gente se mantenga en sus casas y evite el contacto con otras personas y sólo salgan a hacer las compras indispensables.

Hasta ahora, la situación en Guerrero es aceptable, pero se trata de mantener las recomendaciones de aislamiento para evitar un crecimiento explosivo de los casos porque las condiciones para enfrentarlos son muy limitadas.

HACEN EN EL PAÍS LA DECLARATORIA DE “EMERGENCIA SANITARIA”. —México enfrenta en esos momeamos una situación muy delicada ante la presencia y el avance de la pandemia del coronavirus, de nominada Covid-19, que se en cuenta en su etapa de mayor crecimiento, de acuerdo a la experiencia que se tiene de otras naciones como Italia, España y ahora Estados Unidos, que va en camino de convertirse en el país con la situación más grave.

Por eso, en México fue declara la “emergencia sanitaria”, que se toma cuando las condiciones en que se desenvuelve pueden provocar un situación de grave crisis sanitaria, por lo que deben tomarse medidas firmes, amplias y determinantes para que el padecimiento no llegue a millones de personas, porque una situación así superaría toda posibilidad oficinal o social para enfrentarla.

Se declara la emergencia sanitaria por “causas de fuerza mayor”, dijo el secretario de Relaciones exteriores Marcelo Ebrard, en la conferencia de prensa que ofrecieron desde Palacio Nacional, sin la presencia del presidente AMLO, que prefirió salir a otra de sus giras, casi sin gente, por la recomendación de que se mantengan en sus casas.

TODO INDICA QUE EL PRESIDENTE AMLO no comparte la misma visión de su gabinete de extremar medidas de contención para evitar un brote masivo del padecimiento que no habría manera se controlar, porque al parecer en su opinión el problema no es tan grave y los contagios se darían en una cantidad mucho menor.

Esa diferencia de opiniones dentro del gabinete presidencial representa una situación bastante delicada, porque indicara que al dividirse las opiniones también pueden dividirse los recursos para atender la emergencia y habría que ver de qué lado estará el mayor apoyo financiero y si hay recursos suficientes para respaldar ambas propuestas.

El hecho de que se presente una diferencia importante en el manejo de una crisis como la actual hace que los problemas y los riesgos se incrementen más de lo necesario y que se provoque que no se unifiquen los criterios y las acciones para hacer frente a la emergencia.

ESTA SITUACIÓN PLANTEA UN ESCENARIO INÉDITO, con el presidente AMLO por un lado y su gabinete por el otro, encabezado por Marcelo Ebrard, que no representa una ruptura abierta, pero si dos actitudes diferentes ante la crisis sanitaria.

Por esa razón se advierte que las recientes conferencias de prensa sobre el problema del Covid-19 no se han dado desde las mañaneras, sino en otro escenario en el que AMLO se mantiene ausente.

ESTO CONFIGURARÍA UNA CRISIS EN EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, por diferencias sustanciales en las políticas públicas que deben aplicarse en situación de emergencia, lo que no es poca cosa.

POR ACCIONES AUTORITARIAS, EL PESO ES LA MONEDA QUE HA RESULTADO MÁS DEVALUADA. —Claro que a la crisis de salud se le une la crisis económica, pero si en los casos de coronavirus México no es el más afectado en la devaluación de su moneda, el peso, que es el más dañado de todos, con un 26 por ciento de depreciación frente al dólar, lo que representa su peor desempeño desde 1995, cuando se dio la peor crisis económica, al inicio del sexenio de Ernesto Zedillo.

El peso se ubicó este martes en 23.79 pesos por dólar.

Esta mala situación no sólo es por la crisis sanitaria, sino que tiene un fondo más delicado, como fue la cancelación de la cervecera en Mexicali, hecha por una de las encuestas “patito” del Pejeloco, lo que provocó que salieran más capitales del país, según hizo ver la calificadora internacional Standard & Poor’s.

¿A dónde vamos a llegar?

