Revista de la Semana

En efecto, la historia no puede tener dueño y menos estar en manos de personajes arrogantes. La historia, en otros países, sirva para unir a los ciudadanos en torno a sus héroes o hechos históricos gloriosos. En México, por el contrario, es tema de división, porque no se puede hablar de Cortés, Iturbide, Santa Anna o Porfirio, entre otros, porque para unos son santos, mientras otros los consideran villanos.

Historiar es un arte, a decir de Luis González y González, un arte que muy pocos dominan; además, no es una actividad exclusiva de quienes se dedican a ello como profesión académica, lo es también de quien por azares del destino investigan hechos del pasado, éste es un historiador nato.

Hace cinco meses aproximadamente, durante una conferencia que se impartió en el Museo de la Bandera, en la sección de preguntas y evasivas, intervine para precisar que en México hay miles de historiadores, pero contados investigadores. Mi maestro González y González, los clasifica en cinco grupos; de éstos reprobaba a los plagiarios y a los historiadores de probeta, así considerados porque su información la obtienen del internet.

La historia la odian los estudiantes, porque los maestros de dicha materia, cuyo conocimiento es limitado, les hacen memorizar nombres y fechas. Por su parte, muchos de los historiadores académicos se consideran Sumos Pontífices y cuando no canonizan héroes, anatemizan personajes. Y eso no es historiar.

Los héroes, hombres o mujeres, fueron personas de carne y hueso, con aciertos y errores, con debilidades y virtudes; de ahí que debemos recodarlos por sus actos heroicos, pero no empeñarse en subirlos a los altares. Mejor sería dejarlos descansar en paz.

Eso sí, debemos preocuparnos por conocer, si por lo que ellos lucharon y consiguieron sigue vigente o, si por el contrario, fue en vano su esfuerzo.

Estamos en vísperas de celebrar el Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México y después de casi 200 años, pareciera que vivimos en paz, pero es innegable que, aún enfrentamos enormes retos sociales, económicos, políticos y no se diga de inseguridad. Somos independientes, pero desde que las manos prestidigitadoras de Iturbide consiguieran que el poder queda en manos de unos cuantos, no podemos decir que somos libres del todo. Vivimos en un país en el que después de 200 años, no ha podido encontrar el camino de la democracia, pues entre dictaduras perfectas e imperfectas, el bienestar social no ha llegado a todos los sectores de la población. Y, a 200 años, un hombre soberbio, inepto y corrupto concentra todo el poder.

A propósito del bicentenario, existe el riesgo de que por el protagonismo, autoritarismo y divisionismo, acentuados entre algunos de los que viven en Iguala, podrá dar al traste con la celebración, fasto que habrá de celebrarse en 2021. Dichos indicios me hacen suponer que sus proyectos son castillos de arena, es decir, sin sustento ni respaldo.

Ningún partido, grupo o bandera política debe aprovechar esa efeméride para llevar agua a su molino. La celebración pertenece a todos los mexicanos y en especial a los igualtecos, y deberá servir para unirlos, no para dividirlos o enfrentarlos.

Decía al principio que, en los países que han alcanzado la madurez, la historia sirva para unir a los ciudadanos en el común amor a sus orígenes o al logro de sus intereses.

En México, una historia mañosamente deformada, por un lado por políticos que han construido una historia oficial y, por el otro, por historiadores que se han erigido en Sumos Pontífices, sólo han sido instrumentos de desunión y pugnas.

La recordación de esa importante fecha no debe ser instrumento para revivir conflictos que debemos superar si queremos hacer de ese país una casa mejor para nuestros hijos y los hijos de ellos.

Hagamos conciencia: PermanezcamosEnCasa.