Diputado Servando de Jesús llama a ayudar a la gente que “va al día”

Chilpancingo, Gro., Marzo 31.- El diputado local sin partido, Servando de Jesús Salgado Guzmán, alertó sobre el “escepticismo” que hay en la población sobre la propagación del coronavirus Covid-19, por lo que convocó a sus compañeros de la 62 Legislatura del Congreso local y a las autoridades estatales y municipales a que se “olviden de ideologías políticas” y en unidad apoyen a la población más desprotegida, “la que va al día” económicamente.

Con líderes de comerciantes de los mercados de esta capital y del autotransporte, el legislador inició este lunes la distribución de 5 mil kits (paquetes) de artículos de higiene personal que adquirió con el dinero de la partida presupuestal especial que todos los legisladores locales reciben para “gasto social”, cuyo monto no reveló.

Cada kit incluye cubrebocas, gel antibacterial y alcohol, los cuales se distribuirán a la población más desprotegida y que no pueden quedarse en casa porque deben salir a trabajar para llevar el sustento a sus familias, sobre todo de la periferia de esta capital, así como a trabajadores del autotransporte.

“Hay mucho escepticismo (sobre la propagación del Covid-19) y eso es lo peligroso, porque la población no se está cuidando. Necesitamos entender que necesitamos cuidarnos y cuidar a los demás”, dijo durante el evento efectuado sobre la avenida Insurgentes, frente al mercado central “Baltasar R. Leyva Mancilla”.

Salgado Guzmán agregó: “El llamado es a todo el pueblo de Chilpancingo a que nos unifiquemos en la salud, prácticamente todos vamos a estar infectados (por Covid-19), lo importante es que no sea de forma masiva para que no colapse el sistema de salud, porque si eso pasa habrá más muertes de las que de por sí va a haber. Los que se puedan quedar en casa, quédense en casa. Sé que muchos van al día y no van a poderse quedar en casa, por eso los que gobernamos necesitamos ayudar a esas personas”.

También alertó que por esta pandemia “se va a ir deteriorando nuestra economía” y que tarde o temprano “nos afectará a todos”, por lo que convocó a replicar la campaña “Consume lo nuestro con los nuestros”, en apoyo, principalmente, a los comerciantes de los mercados, por lo que colocó calcomanías en medallones de unidades del transporte público, en los que invita a la población a comprar en las centrales de abasto de esta ciudad.

Dijo que las familias más pobres y de escasos recursos tienen que salir a trabajar porque son el sustento de sus familias y en ese sentido convocó a sus compañeros diputados de la 62 Legislatura del Congreso local, pero también a las autoridades estatales y municipales, a que se olviden de ideologías partidistas y trabajen en unidad por ese segmento poblacional de la entidad, principalmente de la Montaña y la Sierra.