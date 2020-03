A su casa, personal del Ayuntamiento; sólo laborarán áreas operativas: Jaimes

Iguala, Guerrero, Marzo 31.- Al ofrecer la conferencia de prensa por la contingencia sanitaria ante la amenaza del coronavirus, el presidente municipal de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, informó que el personal del Ayuntamiento ya fue enviado a sus casas y solamente laborarán las áreas involucradas en primera necesidad, como el Departamento de Limpia, Gobernación, Salud y Protección Civil, entre otras, pero con poco personal y manteniendo la sana distancia.



Hizo un llamado importante a la ciudadanía igualteca para que continúe apoyando a la administración municipal con el pago de sus contribuciones para lo cual habrá una caja diaria para que los ciudadanos puedan realizar su pago.



Informó que la patrulla payaso, en coordinación con el H. Ayuntamiento Municipal, tomó el centro de la ciudad para enseñar a los igualtecos las medidas de prevención y evitar el contagio del Covid-19.



Dijo que para el caso de la paramunicipal CAPAMI, en sesión de cabildo se acordó recomendar que no haga cortes en esta etapa de contingencia pero hay un problema, advirtió el primer edil, que si CAPAMI ya no cobra, el gasto se vendrá a la administración municipal y eso generará una crisis por lo que se le tendrían que pedir apoyos al gobierno estatal para no pagar el agua por ejemplo.



Señaló que en el mercado los comerciantes deben organizarse para dar una asistencia con sana distancia a la gente. El domingo se llenó por la psicosis que se generó de que se iba a cerrar el mercado pero no.



Advirtió que se van a endurecer las medidas sanitarias en el Mercado Municipal “Adrián Castrejón”, por lo que se pueden cerrar los locales de los comerciantes que no están cumpliendo con la norma. Además la sugerencia a la población es que compren para una semana. Aseguró que la etapa de emergencia no cerrará sectores que proveen de comida a la población.



Dijo que los directores de los hospitales están solicitando el apoyo de la población para que la gente acuda solo cuando haya una urgencia y no con familiares, sólo con un acompañante. Insistió en que se guarde la sana distancia, el secreto para poder contener la enfermedad es quedarse en casa.



Al término de la conferencia Jaimes Herrera bajó a la explanada del interior del Palacio Municipal para realizar pruebas con bombas aspersoras para poder realizar la limpieza con cloro, a fin de desinfectar las calles y otros lugares abiertos para evitar la propagación del virus.