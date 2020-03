¿Desentonó AMLO ante el G-20?

El presidente de la República, el jueves 26 de marzo, debutó en la telereunión del Grupo de los 20 motivada por el impacto del Covid-19. Lo acompañaron los secretarios de Hacienda y Relaciones Exteriores, así como el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatel. Enlazado desde Palacio Nacional antes de la conferencia diaria, cuidando las formalidades propuso atención a los pobres, las microempresas y a quienes se ganan la vida en la informalidad. Asimismo, instó, a frenar la especulación financiera y la pugna en los precios del petróleo; no cerrar fronteras por estrategias arancelarias y que la ONU controle el mercado de medicamentos para que no los acaparen aquellos que tienen poder económico.

Estudios de ese día indicaron que, Estados Unidos encabezaba la tragedia al registrar 1,292 muertes y 85 mil 689 infectados; había superado a China guardando la proporción en número de habitantes. Ubicado en el lugar 19 de la tabla de avance mundial del coronavirus, Brasil registró 77 muertes y 2,985 casos confirmados. Por supuesto, Italia, Francia y España, en situación deplorable. En tanto, nuestro país, aparecía en el lugar 55 con 585 casos y 8 decesos. No era para vanagloriarse, sólo la realidad; y, con ese pulso habló el presidente Obrador a los demás miembros de la cumbre. ¿Habrá merecido atención? ¿Causarían interés sus propuestas y el comentario sobre el papel de la familia, porque en México durante las crisis “ha sido la mejor institución de seguridad social”?

En organismos como el G-20 otro tipo de intereses son más fuertes que los humanitarios. Si no fuera así los desafíos globales tendrían resonancia puntual y mayores perspectivas de solución. Por eso, horas después del mismo día, el gobierno de Estados Unidos en lugar de hacer un balance de la teleconferencia y anunciar posibles compromisos como uno de los líderes mundiales, ofertó 15 millones de dólares a quien provea información que lleve al arresto de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela y a cuatro políticos más allegados a él, acusados todos de narcoterroristas. Y horas más tarde, impredecible como es, el propio Donald Trump afirmó: “no será necesaria la cuarentena en Nueva York; por recomendación –aseguró- del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca y luego de consultar con los gobernadores de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut”. Y ayer domingo, presumió que en cinco minutos un laboratorio detectará si hay o no infección.

Postura similar la del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y su hijo, el senador Flavio Bolsonaro. Ambos promovieron desde el viernes 27 en redes sociales, mensajes rechazando las restricciones a la libre circulación como medida para contener la expansión del Covid-19 en momentos en que su país llegaba a 92 fallecimientos. De hecho, con el eslogan “Brasil no puede parar”, minimizan la gravedad de la pandemia y celebran la reapertura de comercios y escuelas; al mismo tiempo, critican el confinamiento en las principales ciudades, entre ellas Sao Paulo, “porque -dicen- su consecuencia podría ser más mortal”. Lo peor, difunden testimonios de personas que supuestamente se han curado con hidroxicloroquina, medicamento usado para tratar malaria, lupus y artritis reumatoide.

Con esta especie de presidentes, la sensatez de AMLO podría considerarse desafortunada. No lo es. Sus planteamientos fueron correctos y, sin duda, los avalan millones de mexicanos que creen y confían él. Claro, nada puede esperarse de parte de quienes todo lo que dice y hace les parece mal. Recuerdo un artículo de Carlos Elizondo Mayer, La colecta, publicado en Reforma: “AMLO no quiere salir de México. Ni en sus vacaciones. Es una pena. Los viajes ilustran. Muestran otras realidades. No todos los países del tamaño y la riqueza de México tienen una capital con un aeropuerto colapsado, vendedores ambulantes y limoneros por todos lados, gigantescos baches en las calles e inseguros sistemas de transporte público”. “Justifica el no viajar con la cantaleta del ahorro y de concentrarse en resolver los problemas del país. Para no hacer de la austeridad un pretexto para que viva encerrado en el país, sugiero una colecta…” Opiniones de esta calidad, aparentemente constructivas, son frecuentes.

Por supuesto, hay peores; dependiendo del nivel emocional y la mentalidad e interés de quien las hace. Javier Sicilia, por ejemplo, considera que AMLO ha perdido su proporción humana al asumir la monstruosidad del Estado. Otros simplemente presionan para que suspenda la construcción del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía; y los recursos para esas obras los destine a la emergencia sanitaria. Igual no faltan los que quieren obligarlo a que incumpla su promesa de no aumentar la deuda; que pida préstamos para salvar vidas, reactivar la economía y apoyar a las empresas que generan empleo. Acciones que exponen como necesarias, pero que tal vez les causan nostalgia.

Antaño, cuantiosos recursos para superar los problemas por ciclones, sismos, sequías, combate a la pobreza, no llegaron a las familias o pueblos damnificados. Incluso, mintieron haber terminado hospitales. En cambio, dichos recursos sirvieron para rescatar Bancos, pagar lujos de gobernantes y robustecer cuentas bancarias personales. Por tanto, no importa si AMLO desentonó con “ocurrencias”, dirían unos. Lo importante es que dijo lo que piensa sustentándose en la realidad de México. Realidad ésta que si conoced muy bien.