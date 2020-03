Educando con Valores

Definitivamente, todo cambió: el trabajo, las escuelas, las iglesias, los espacios para el deporte, las fiestas, los festejos… la rutina diaria se transformó. Todas y todos debemos saber, entender, aplicar, lavarnos las manos frecuentemente, utilizar gel antibacterial, desinfectar superficies y practicar el “distanciamiento social", como algunas medidas que determinarán el número de contagios durante la crisis actual de COVID-19. Cuando a principios de enero se conoció que algunas personas estaban enfermas en China por un nuevo virus surgido en el mercado de animales de Wuhan, nadie imaginó que dos meses después la enfermedad llegaría a más de 100 países en todo el mundo y sería declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así, y en sintonía con las últimas recomendaciones de dicho organismo, para “adoptar medidas drásticas y se ataque en conjunto la proliferación del virus”, el “distanciamiento social” se presenta como una práctica para reducir el contacto cercano entre las personas y frenar la propagación del virus.

Las medidas de distanciamiento social incluyen la suspensión de clases presenciales, limitar la reunión de grandes grupos de personas, cerrar edificios públicos y cancelar eventos. Según especialistas, “el distanciamiento es vital para ayudar a la contención y es una obligación cívica que habla de solidaridad y de pensar en el principal objetivo, que es evitar la muerte de las personas mayores y demás grupos de riesgo”. El médico infectólogo, Tomás Orduna aportó que “el distanciamiento significa volverse un poco más ermitaño/a y que todas las actividades se desarrollen preferentemente dentro de las casas y cuando se sale a lugares donde hay muchas personas mantener el mínimo contacto con ellas”. En ese sentido, el especialista recomendó: “Lo que no es esencial ni urgente, como hacerse un chequeo de rutina, por ejemplo, lo ideal es posponerlo para más adelante, para dentro de tres semanas por lo menos”. La realidad, como lo dijo este especialista, es que “Todo es tan nuevo que nos obliga a reflexionar para conservar no sólo nuestra salud biológica, sino nuestra salud mental, que en rigor es toda una”.

Elsa Wolfberg, Psicoanalista y Psiquiatra de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), externó, al respecto, que “el distanciamiento social nos lleva a ser solidarios, porque el que se cuida, cuida a los demás. Es decir, no tener una vida social como la habitual supone hacer un bien a uno y un bien a los demás. En este contexto no dar un beso, no dar un abrazo o no tener una charla presencial es una prueba de amor y cuidado”. Sin embargo, también aceptó que, pasados muchos días, hay personas que se estresan, y que les falta relacionarse socialmente. Entonces, la paradoja de este momento es que, si bien se requiere un distanciamiento social para contener la propagación del coronavirus, el aislamiento social también puede contribuir a la mala salud a largo plazo, por lo que es importante que no permitamos que tales medidas causen también aislamiento emocional.

Para Sergio Grosman, médico psiquiatra, a las personas la interacción social nos nutre, las rutinas nos organizan y tenemos a la libertad en alta estima. “Los seres humanos somos cultura, interacción e intercambio. La limitación de estas actividades sociales nos produce malestar que según cada persona se va a manifestar de diferentes formas. Para algunos como irritación, aburrimiento y ansiedad, y para otros como falta de aire, sensación de encierro y molestias corporales”; aún más, según Shutterstock, “La soledad puede activar nuestra función de lucha o huida, causando inflamación crónica y reduciendo la capacidad del cuerpo para defenderse de los virus”. La Administración de Recursos y Servicios de Salud de los Estados Unidos advierte que la soledad puede ser tan perjudicial para la salud como fumar 15 cigarrillos al día. Los sentimientos de aislamiento y soledad pueden aumentar la probabilidad de depresión, presión arterial alta y muerte por enfermedad cardíaca. También pueden afectar la capacidad del sistema inmune para combatir infecciones, un hecho que es especialmente relevante durante una pandemia, misma que nos ha recordado que la conexión humana puede propagar enfermedades, pero la conexión humana también promueve el bienestar. En este contexto se nos presenta una oportunidad para reconocer la importancia de las relaciones para nuestra salud y practicar aprovechar la tecnología para el bienestar social. Siempre habrá mejores resultados si, en vez de rechazar, espantarnos o sufrir este tipo de situaciones, buscamos que puedan surgir bellas lecciones de amor y mucho aprendizaje. Claro que se necesita conciencia, tolerancia y mucho respeto, pero cada uno/a debemos iniciar con nosotros/as mismos/as.

En estos días, se han dado situaciones que en nada ayudan, como el rechazo en medios de transporte públicos a quienes trabajan en el sector salud, así como quienes, lejos de adoptar medidas de distanciamiento con la visión de contribuir a la no propagación, se dejan llevar por noticias alarmistas y terminan poniendo en riesgo su salud mental (y la de su familia), entre muchas otras.

Sin alarmismos e informándonos a través de medios oficiales, asumamos con responsabilidad que debemos salir lo menos posible de casa, entendiendo que el distanciamiento social es una manera esencial de disminuir la propagación del COVID-19. Y es importante que sigamos las recomendaciones del distanciamiento social como parte de una comunidad, respetando, ayudando en lo posible y hasta admirando, además, a quienes, por su entorno familiar o laboral, deben salir de casa. El distanciamiento social sólo funcionará si todas y todos participamos bien informados/as… y disminuir o prevenir la propagación del virus salvará vidas.

Les deseo una semana excelente y agradezco sus aportaciones y/u opiniones a través del correo [email protected]