Punto de vista…

La epidemia generada por el coronavirus (Covid-19), tendrá efectos “devastadores” en la economía local. La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) ha estimado que en Iguala, el comercio perdió más del 50 por ciento en sus ventas, que ha generado el recorte de personal por no poder sufragar el pago de los servicios de luz, renta, teléfono y salarios.

Esta situación tendrá como consecuencia un grado más elevado de desigualdad entre todos los sectores, porque hasta ahora no se han establecido políticas públicas que mitiguen las necesidades más apremiantes de los hombres y las mujeres, que van al día con el sustento de los alimentos básicos de sus familias.

Los estragos económicos no sólo lo viven los comerciantes, sino también los trabajadores. El presidente de la CANACO, Antonio Pires Pineda, aseguró que hay establecimientos que están siendo afectados al 100 por ciento. El propietario de la Papelería “Garduño”, Miguel Garduño Román, ha suspendido a 3 de sus trabajadores, no porque la mano de obra no la requiera, sino porque no le alcanzan los recursos para cubrir los salarios de éstos.

Y así como este tipo de establecimientos, están las ferreteras, restaurantes, hoteles y demás negocios. Y a partir de esta semana están los “giros rojos” que fueron notificados para cerrar sus puertas por la pandemia del coronavirus, que está causando un efecto devastador en la economía local, que se supone que es el “motor económico” de la Zona Norte de Guerrero.

En estos momentos es muy difícil estimar hasta donde van a caer las ventas, sin embargo, si existiera una declaratoria de la fase 3 de la epidemia, los daños serían más álgidos no sólo en lo económico, sino también en la salud, donde resultarían más afectados los más pobres, los que van al día, los que para sobrevivir tienen que salir a trabajar todo el tiempo.

Es muy evidente que en este asunto deben participar todos, porque la epidemia tiende a afectar a todos los sectores y lo mejor es asumir una actitud responsable, no sólo con quienes se convive, sino con todos, porque si se infecta uno, se infecta la población y lo mejor es atender la recomendación de la sana distancia.

Lo que si debe quedar claro, es que el autocuidado debe prevalecer porque al final del día, si no hubiese afectaciones por el virus, las habrá por la crisis económica y si la gente no tiene estrategias administrativas no solo se va a quedar sin suministros de primera necesidad, sino que no habrá circulante y ahí sí, habrá consecuencias más serias. En fin es un simple punto de vista.