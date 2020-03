Pide AMLO tregua a líderes del G20 y cerrar paso a especulación financiera

Ciudad de México, Marzo 27.- En el proceso de recuperación económica ante la crisis por el impacto del coronavirus (Covid-19) debe darse atención especial a las microempresas familiares y a todos los que trabajan en la llamada economía informal, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cumbre Virtual del G-20 y llamó los líderes mundiales a que en toda operación y apoyo se tome en cuenta a estos sectores.



Pidió a las grandes potencias establecer una tregua para que no haya cierres de fronteras y que no prevalezcan los monopolios comerciales, así como no usar el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos y lo más importante: “cerrarle el paso a la especulación financiera”.

Urgió a la ONU controlar todo lo relacionado con el comercio de medicamentos y de equipos, porque hay escasez y al mismo tiempo acaparamiento de los que tienen más posibilidades económicas; “tiene que darse un trato humanitario, no especulativo, no lucrativo”, explicó



López Obrador reiteró que, para enfrentar esta crisis de salud, no basta con los hospitales, se requiere de la participación de la gente.



“Hablé en especial de la importancia de la familia, repetí de que en México como en otros pueblos, la familia es la institución de seguridad social más importante, estamos acudiendo al apoyo de las familias mexicanas para proteger a nuestros adultos mayores”, aseguró



López Obrador expresó su solidaridad a los pueblos del mundo que están padeciendo por esta pandemia y llamó a evitar el racismo ante esta pandemia.