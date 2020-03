Patrulla de papel

En anterior patrullamiento uno de los fundadores de este tanque de ideas tuvo a bien dictar una conferencia ¿el tema? “manejo de multitudes y cuando esas se vuelven turbamultas”; el sargento Limón, licenciado en textos de guerra y master para asuntos de defensa desplegó sobre la mesa una explicación de lo que es, para la seguridad, el manejo del riesgo cuando una multitud escala a otros niveles… y cuando estaba yo por borrar el pintarrón llevando en cada brazada gotas de reflexión, desde dentro de una nube de humo olor a vainilla, humareda salida de su pipa.

El Mariscal Paul von Hindenburg desde la parte media de su sillón dijo: Es evidente que una multitud organizada comparte objetivos y/o aspiraciones- se pone de pie como para dar tiempo a que yo capture su información, y continúa -hablemos de unidad de objetivos o de un bien común. En este momento la masa poblacional en México carece de un liderazgo formal, pero eso los hace un factor más de riesgo ante la pandemia, toda vez que su incorrecta interpretación de “democracia” los lleva a creer que pueden hacer “lo que quieran” y por ello siguen en las calles sin cuidar el mínimo de reglas sanitarias para evitar el contagio. -para ese momento el humo de mi té había sido avasallado por el poderoso humo del tabaco salido de su pipa-. Me queda claro que el Mariscal Prusiano hablaba de turbas y grandes grupos de gente desobedeciendo la lógica del Gobierno mexicano de “quedarse en casa” y no de las turbamultas que explicó Limón.

¿Qué pasa entonces en el resto del país? -le pregunté, y con mi pregunta iba a mí una reflexión: en Jalisco el Gobernador Enrique Alfaro declara que “impedirá el aterrizaje de aeronaves que vengan de países infectados” mientras en Acapulco la Alcaldesa Adela Román se apersona con restauranteros de Caleta para buscar enviarlos a sus casas a lo que los precarios meseros y vianderas responden echándola a gritos de esa playa.

Von Hindenburg, dice: Los liderazgos están regionalizados; así, la unidad nacional se aleja- quema el tabaco contenido en su pipa con un cerillo y mordiendo la bocilla Paul von habla -con la gobernanza como está será más difícil reducir los efectos del flagelo, luego entonces la gobernanza es indispensable ya que la incertidumbre predomina- me mira a los ojos y dice -la formula presentada por el gobierno de la república es mala.

Al escuchar que se daba un diálogo dentro del tanque de ideas quienes estaban rodeando la hoguera representada en una cafetera fuera de ese salón regresaron a ocupar sus plazas, este escribidor viendo que Osman Galo Wilson ya se integraba y sabido que ese sargento es experto en tópicos de logística, cambió la frecuencia de la conversación y le preguntó; -¿a qué se debe que los recursos que el estado le da a sus fuerzas armadas además de darles óptimo uso (sobre todo los materiales) tienen un gran longevidad en su vida útil?- antes de que escriba yo la respuesta recibida por Galo explico la intención de esa misma pregunta, quise hacerle un interrogación muy elaborada a Galo Wilson buscando que el hincha del laconismo me diera una respuesta llena de grandilocuencia, tuve poca suerte.

Osmar Galo respondió: Tres palabras primo; disciplina, mantenimiento y baja corrupción. Wilson viendo en mi rostro una enorme expresión de “¿Y?” extendió su respuesta -dije “baja”- enfatiza, pues el personal militar es honesto y por doctrina es poco atrevido para robar, claro, puede haber tristes excepciones.

Como ustedes 8 lectores (incluido Arturo) ven, en este think tank, y debido al asunto del coronavirus, desarrollamos el ejercicio de “permanencia”, el país está cruzando una prueba crucial, hace años eso no sucedía, la República está vulnerable y el patriotismo está a prueba, dos escenarios, el optimismo del Presidente y Comandante Supremo de las FF. AA tuvo fundamentos firmes, México superó las crisis tras el control a la pandemia, y sí, existe también el otro tablado, México sufre enormes daños en su salud pública, las Políticas de Estado fracasan pues el plan de contingencia no funcionó, actores externos entran al territorio a coadyuvar a la salud y pacificación, etc.

Último patrullaje.- Hoy, todas las generaciones vivas están directamente involucradas en la crisis mundial del coronavirus, desde aquellos de la generación sepia (por lo del cine en blanco y negro) hasta la inteligente generación z, menores de 16 años; las imágenes de Italia y España engarzaron nuestras pestañas en las pantallas.

Balazo al aire.- Dentro de un room war.

Greguería.- Nada como ser afectado por la virulencia del aburrimiento.

Haiku.- ¿Has escuchado la voz de una estrella?

Viene del río,

va al corazón…