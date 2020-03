Continúan medidas de prevención en el municipio: Jaimes Herrera

Iguala, Guerrero, Marzo 26.- El presidente municipal de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, en la conferencia de prensa que realiza diariamente por la noche, dio a conocer que fueron instalados dos contenedores de agua clorada, en el primer cuadro de la ciudad, con el objetivo de que puedan lavarse las manos, para así evitar algún contagio y en respuesta ante la pandemia de coronavirus en el país y estado.



Acompañado por los ediles Rosalía Gamboa Pérez, María del Rosario Fátima Moreno Dorantes y Eudocio Rojo Chávez, Jaimes Herrera dio a conocer que las medidas de higiene y de compartir la información de cómo lavarse constante de manos y demás acciones en las colonias, se están llevando a cabo por parte de personal del DIF Iguala y otras dependencias municipales.



Otra de las acciones que tomarán en cuenta, es la de brindar una semana adelantada a una parte de trabajadores del Ayuntamiento y el período de Semana Santa y para el resto de los trabajadores, sería una semana después de éste, por lo que serían dos semanas de permanecer en casa para los trabajadores de la administración.



También reiteró que será este próximo viernes, cuando se determine la suspensión para los gimnasios, bares, antros y fiestas sociales, entre otros.



Dijo que la instalación de estos tanques de agua clorada en el primer cuadro de la ciudad, es para invitar a la ciudadanía que ha acudido a bancos, comercios o lugares de gran afluencia, para que se laven las manos con jabón antibacterial y eviten propagar infecciones.



Explicó que tendrán reuniones con delegados de colonias y comisarios municipales, este próximo viernes y sábado para que sean ellos, los que repliquen la información sobre las medidas de seguridad e higiene con sus ciudadanos.



Agregó que se deben evitar las compras de pánico y conminó a la gente a consumir en los comercios pequeños para ayudar a la economía local, además que al acudir a los mercados, lo haga una sola persona, así también ahorrar dinero y no hacer compras de artículos que no sean de primera necesidad, así como no hacer caso a información falsa que surja en grupos de WhatsApp o Facebook, la cual no está corroborada y mejor sigan los medios oficiales para informarse sobre esta situación.