No suspenderán "Tianguis de los Jueves"; se realizarán acciones de prevención

Iguala, Guerrero, Marzo 25.- Aún con la alerta de la fase 2 de la epidemia del coronavirus (Covid-19), los comerciantes del Tianguis de los Jueves no suspenderán sus actividades comerciales, porque para ejercer su actividad desarrollarán trabajos de limpieza y aplicarán gel antibacterial a los consumidores.



El administrador del Tianguis de los Jueves o Bazar Decaisa, Jesús Chávez Castillo, informó que la apertura de los comercios se hará con previas reservas y exhortos hacia los comerciantes, que de registrar cuadros de tos o gripa, lo más conveniente es de que no se instalen para no generar contagios o cuadros sospechosos del virus.



“El Tianguis de los Jueves no se suspenderá porque aún no entramos en esa fase, es lo que hablamos con las autoridades. Vamos a hacer lo que nos corresponde, como lo hicimos hace ocho días, hicimos limpieza general como debe de ser y pedimos a las autoridades que nos apoyen con la fumigación como lo hicieron anoche en el mercado de Iguala”.



-¿Se ha entrado a la fase 2 de la epidemia? ¿Se necesita la fase 3 para actuar en consecuencia? Se le pregunto.



- Es lo que estamos viendo por ahora, si de aquí a mañana mandan un oficio de las autoridades de la Federación y del estado, nosotros acataremos la orden. No es a fuerza. Ya hemos suspendido algunas veces el tianguis. Lo hicimos cuando sucedió la epidemia de la influenza H1N1 y eso fue por nosotros mismos. Vamos a tener una reunión con los compañeros y estamos viendo si las indicaciones no cambian, vamos a trabajar y si no nosotros mismos lo suspenderemos”.



-Si hay comerciantes que estén enfermos y tengan gripe y tos, se abstengan a venir al Tianguis de los Jueves.



-¿Qué medidas están tomando ante el coronavirus?



-Estamos llevando a cabo limpieza general. El jueves nos pondremos cubrebocas, usaremos guantes de látex, aplicaremos gel y haremos la alineación de los pasillos de manera que estén despejados.