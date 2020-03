Cancelan celebraciones de la Semana Santa por Covid-19

Iguala, Guerrero, Marzo 23.- Por indicaciones de las autoridades eclesiásticas y de Salud, definitivamente no se llevarán a cabo los cultos religiosos en lo que respecta a la Semana Santa, en este y otros municipios del estado de Guerrero, derivado de la pandemia del coronavirus.



Lo anterior informó en entrevista el párroco de la Iglesia de “San Francisco de Asís”, Víctor Manuel Aguilar, quien dijo que a través de un decreto, el señor obispo indicó que se restringen las celebraciones de la Semana Mayor, “sí habrá misas pero sin la participación de los feligreses”.



Señaló que los sacerdotes seguirán celebrando las misas, pero de manera privada como lo anuncié en la misa de este domingo a los feligreses, “todos los días, a partir de hoy lunes a las 6 de la tarde, voy a celebrar la misa con las intenciones que la gente ya trajo, por la salud, por el bienestar, por salir de problemas, por el eterno descanso de alguien, pero sobre todo, rogarle a Dios que nos libre de esta pandemia que gracias a Dios no ha llegado, ni queremos que llegue a nosotros, pero lo que tenemos por obligación de hacer es prevenirnos”.



Agregó que la gente no se puede confiar a que no pasa nada, entonces no habrá ninguna celebración con la presencia del pueblo, incluida la Semana Santa, “ serán restingidas, se limitan, pero no se quitan, el señor obispo lo que desea es que nosotros no dejemos de orar por la gente, todos los templos van a estar abiertos, el Santísimo Sacramento se va a exponer en todos los templos parroquiales de esta ciudad, para que las y los feligreses, sin que se junten en mayoría hagan su visita a las iglesias, hagan oración y ahí oren ante nuestro Señor Sacramentado”.



El párroco Víctor Manuel Aguilar dijo que él celebrará la misa en la Casa Sacerdotal de la Parroquia de “San Francisco de Asís” en vivo, por internet, donde las y los parroquianos pueden participar desde sus domicilios, a través de Facebook, a partir de hoy lunes a las 6 de la tarde, el enlace es “victormanuelaguilargomez”.



En relación a otras celebraciones religiosas, dijo que podrían cambiar de horario, pero tendrá la responsabilidad de anunciarle a la población católica, por conducto del mismo Facebook y de Youtube el cambio de horarios que pudiera haber y que todos los fieles católicos que deseen consultar el Santo Evangelio de cada día, lo podrán hacer también por Youtube, “donde cada día leeré el Santo Evangelio y daré una explicación de él.



Por otra parte, indicó que no habrá procesiones de los llamados “Agachados” o “Disciplinados”, del “Lavatorio de Pies”, del “Vía Crucis”, no habrá el Huerto donde se expone al “Santo Cristo” ni el “Santo Entierro”, la Bendición de Palmas, ninguna procesión, “debemos orar en los templos, ya dije, en grupos pequeños y por todos nosotros”, finalizó.