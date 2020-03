Histeria y pánico en la fase 1

La Organización Mundial de la Salud (OMS), el 30 de enero, alertó al mundo sobre el coronavirus aparecido en Wuhan. Las primeras reacciones dieron en culpar a China por consumir carne de todo tipo de animales. Incluso, transmitieron, el virus definido actualmente como covid-19 resultó de consumir serpiente con murciélago. Al paso de los días la versión inicial quedó rebasada por otras a cuál más impresionantes, pero difíciles de verificar: “que el virus lo sembró Estados Unidos por la competencia que trae con China; que existen planes ocultos para reducir la población que habita el planeta; y, todo es para obligar a que los gobiernos de los países incrementen sus deudas con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

Hipótesis y rumores asfixian el ambiente. Nadie escapa al impacto. Las personas leen periódicos, mensajes de las redes sociales, ven las conferencias mañaneras, escuchan la radio, procesan sus reflexiones, usan su propio sentido común y concluyen. El problema es que, las noticias falsas, distorsionan u opacan la información con elementos presuntamente sustentados; peor aún, a veces, como extensión de intereses mezquinos expuestos con tal profesionalismo que, la audiencia, llega a percibirlos irrefutables, lógicos. De cualquier forma, al margen de toda especulación política, económica o guerrerista los mexicanos y la humanidad entera, estamos en una circunstancia grave y caótica. Ante ello, ahora no es importante saber si la pandemia se debe a cierta pugna entre potencias u obsesiones de equis o zeta gobernante. Lo fundamental es atender las recomendaciones que están haciendo desde la OMS y en el caso de México, las medidas de los tres niveles de gobierno, asistidos por especialistas de la salud para superar las crisis sin sufrir tantos decesos.

Expertos vaticinan que lo peor está por venir. Si bien China, después de 3 mil 264 muertos, cantó victoria y respira con alivio, el coronavirus llegó a 148 países y en todos se expande con velocidad. De estos, Italia es quien presenta un cuadro de terror. El dato más reciente es que, en un solo día, fallecieron 793 personas. Cuestión de imaginar el panorama: su población, 60 millones, equivale a la mitad del número de habitantes de nuestro país. España, 40 millones de habitantes, cuyo sistema sanitario fue considerado en el 2018 como el mejor de Europa, ha llegado a la cifra de mil 381 muertos y 25 mil contagiados. Por ello, Pedro Sánchez, el presidente, llamó a sus conciudadanos a prepararse porque “al final de la próxima semana llegarán días más duros”. Francia, 562 fallecidos y más de 14 mil infectados. Alemania, más de 22 mil enfermos y 84 muertos. Brasil, 18 muertos.

Para el caso de Estados Unidos cuya información no fluye como la de otros países y la que trasciende es bastante cuidada, prefiero remitirme a las consideraciones hechas por el intelectual más notable de ese país, Noam Chomsky: (señaló) “La situación es muy grave. La reacción de Estados Unidos ha sido terrible. Era casi imposible hacer pruebas a las personas, así que no tenemos idea de cuántos casos hay realmente”. “El huracán Trump” y su gobierno han minimizado la gravedad de la crisis, ejemplo importante del fracaso del mercado”. “El asalto neoliberal ha dejado a los hospitales sin preparación. Las camas, han sido suprimidas en nombre de la eficiencia”. Los señalamientos de Chomsky no están fuera de lugar. Donald Trump, apenas ayer 22 de marzo, presentó su Plan de acciones sobre el covid-19. En cambio, con tiempo, endureció medidas contra indocumentados, aeropuertos y el cruce en las fronteras.

En panorama anterior, además no definitivo sino cambiante, adjunto a la baja del precio del barril de petróleo, la depreciación del peso, el cierre parcial o temporal de empresas y sobre todo la recomendación de aislamiento social, por supuesto ha dado como resultado cierta dosis de pánico e histeria social en la fase 1 de la contingencia. Para unos el sedentarismo en casa tal vez es cómodo, pero a otros resulta sumamente estresante y complicado. “Aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión”. Además, opiniones recuerdan que el feminicidio, ocurre mayormente en el entorno familiar. Y una cosa es esperar que depositen el sueldo y otra muy distinta tener que salir a buscar algún ingreso para el sustento diario; situación ésta de millones de mexicanos.

Vale precisar. La angustia no en todos es auténtica. Algunos más bien están enardecidos y ofuscados porque les desagrada el actuar del presidente de la República. Lo acusan de insensible, ignorante, necio, irresponsable al exponerse al contacto y exponer a los ciudadanos en las giras, inmune a los reclamos y ridículo que se proteja con amuletos. Sin embargo, en el fondo, subyace el deseo de que tropiece y fracase. Obviamente si AMLO se enclaustrara en Palacio Nacional, la crítica sería peor. Si no tuviera un Plan Nacional y quisiera gobernar atendiendo solamente los gritos y presiones, sería imposible. Hasta en la familia, cuando todos mandan y nadie obedece ni se ajusta a reglas y principios, no funciona. Por consiguiente, considerando que la fase 1 sólo nos ha causado dos bajas, los mexicanos deberíamos ser más conscientes y solidarios; y procurar evitar pasar a las siguientes en las que, desesperación, impotencia y dolor, serían mayores.