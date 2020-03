Propone Añorve a la Federación, presentar un paquete económico

Ciudad de México, Marzo 21.- El senador de la República, Manuel Añorve Baños, urgió al gobierno federal para que en breve presente un paquete económico en apoyo a las empresas y familias de México y Guerrero.

El legislador federal planteó que el gobierno asuma con la responsabilidad de la mitad del sueldo de trabajadores que ganan menos de 6 mil pesos, evitar que se den despidos de trabajadores que no asistan a laborar mientras dura la contingencia sanitaria, además de la aplicación de créditos a la palabra, créditos sin interés dependiendo los montos requeridos, así como incentivos fiscales para que las empresas no paguen impuestos, ya que con el problema de salud que se vive en el mundo, en México y en Guerrero, no tendrán como poder solventar con los pagos requeridos.

Añorve Baños, dijo que es importante seguir impulsando una serie de acciones en apoyo a los guerrerenses durante la contingencia provocada por el Coronavirus, a fin de darle certeza a la ciudadanía, además hizo un llamado para que se garantice el abasto de productos en centros comerciales.

El senador Manuel Añorve Baños, explicó que si en otros países del mundo si se han tomado medidas con estrategia para hacerle frente a los estragos en todos los sentidos derivados del Covid 19, en México, se deben tomar rápidamente las decisiones que mayor convengan, ante esta situación, aseguró que desde el Senado de la República, seguirá insistiendo en el tema.