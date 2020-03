Pide AMLO a empresas no despedir empleados

Oaxaca, Marzo 21.- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo llamado a los empresarios a que durante la crisis por el COVID-19 no despidan a sus empleados.



Y es que, de acuerdo con el mandatario federal, la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde le hizo llegar un informe donde se denuncia que diversas empresas transnacionales están prescindiendo de trabajadores por la emergencia sanitaria.



"No se debe exagerar, no se debe aprovechar la situación de crisis, sobre todo de salud, para hacer cosas indebidas. Hay en las redes la denuncia de que algunas empresas están despidiendo a sus trabajadores, eso es injusto, es indebido, no las voy a mencionar a las empresas porque lo que quiero es que rectifiquen, que nos ayuden, de acuerdo a la ley, no hay fundamento legal. "Hago un llamado a los empresarios para que tengan dimensión social y que no despidan a sus trabajadores", insistió el mandatario.



López Obrador volvió a reiterar que las acciones que su gobierno realiza para combatir la pandemia por coronavirus son las adecuadas debido al poco riesgo que se presenta.

Llamó a la población a guardar fuerzas espirituales para que ante un eventual agravamiento de la pandemia México y sus habitantes tengan la fortaleza para salir adelante.



"Ahora no tenemos mucho riesgo, no nos paralicemos y guardemos fuerzas, y sobre todo que mantengamos nuestra fortaleza moral porque si, desgraciadamente, las cosas se complican, pues si desde ahora ya estamos poniéndonos tristes, pues cuando llegue el momento más difícil vamos a estar ya vencidos. ¡Ánimo, ánimo! Somos muy fuertes”, sostuvo el presidente



El mensaje, que fue difundido en redes sociales, fue grabado en el convento de Santo Domingo Yanhuitlán, donde fue abordado por los pobladores quienes le entregaron peticiones y algunos regalos.