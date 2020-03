El gobierno morenista del presidente Andrés Manuel López Obrador, el de la Cuarta Transformación asume como ejemplo de la Tercera Transformación la gesta heroica de Francisco I. Madero en contra del dictador Porfirio Díaz enarbolando el lema: Sufragio efectivo. No reelección, con el cual convocó al pueblo a manifestarse en contra de la reelección como sistema para perpetuarse en el poder en el cual cayó el gobierno porfirista que provocó el levantamiento popular en su contra.

Los actuales legisladores de Morena y sus satélites, PT, PES y VERDE, sin discusión y sin tanto pudor, han elaborado un proyecto de reelección de diputados y senadores a fin de que los primeros sean reelectos hasta por tres veces lo que equivale a 12 años, lo mismo para los senadores, una reelección para que también cubran los 12 años y así los legisladores podrán llegar al 2030 para que puedan cumplir su Cuarta Transformación. Lo cuestionable es que los propios diputados fijaron las reglas de su reelección y no el INE como correspondía. Por lo mismo no es legal ni legítimo el proceso.

Según la iniciativa de reelección elaborada por morenistas y sus achichincles del PT, del PES, y del Verde, los diputados podrán hacer campaña sin abandonar el cargo.

Se permiten registrarse por alguna coalición, aunque su partido haya perdido el registro

La iniciativa no pasó por comisiones y se dispensaron todos los trámites. Tal vez llegó el momento de declarar el REQUIÉSCAT IN PACE por la No reelección a cargo de los morenistas.

Sin duda alguna se infectaron con el virus de la estupidez.

Una voz sensata en el Senado, Ricardo Monreal, adelantó que no apoyarían ninguna decisión “precipitada” o “inconveniente.”

EPIGRAMA

AMLO, en caso de reelección, tiene a la gente aterrada. Así que en esta ocasión le salió brava la perrada.