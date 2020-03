Averígüelo Vargas

En Guerrero, una vez instalado del Consejo Estatal de Salud, toda la estructura de gobierno, municipal, estatal y las delegaciones federales deben comprometerse y participar activamente, de acuerdo a sus alcances y posibilidades, en las labores de prevención y combate del grave problema que representa el Covid-19, como se ha definido al problema que surge por el contagio del coronavirus, que en México se encuentra en una primera etapa, pues el número de personas infectadas no rebasa los 100 casos.

En el estado los casos registrados eran dos apenas, por lo que no debe desatarse la alarma, pero tampoco deben descuidarse las medidas preventivas como el hecho de no saludar de mano ni dar abrazos ni besos y evitar las concentraciones en lugares cerrados especialmente.

Cuando hay necesidad de que se mantenga el trato entre las personas, se recomienda no estar muy cerca y mantener una distancia de cuando menos un metro entre quienes deben dialogar.

El gobernador Héctor Astudillo ha celebrado las reuniones necesarias con los integrantes del sector salud, pero también convoca a los alcaldes y los representantes de las corporaciones de seguridad pública, porque todos tienen que cumplir con una parte del trabajo de prevención, para evitar que en Guerrero pueda darse una situación de alto riesgo que pueda afectar a una cantidad considerable de ciudadanos, de los cuales una parte importante quedarían expuestos a sufrir consecuencias graves.

DESAFORTUNADAMENTE, el problema no muestra condiciones de concluir en poco tiempo, ya que se estima que la etapa más crítica de la epidemia se desarrollará en el curso de 12 semanas, es decir, 3 meses, según las estimaciones de las instituciones de salud del gobierno federal.

Eso puede variar según el comportamiento que muestre el desarrollo de la epidemia, ya que si se logra mantener bajo control el crecimiento de los casos contagiados y los que se declaren positivos, la etapa de máxima vigilancia puede reducirse, pero si el virus se expande con mayor velocidad y con una dispersión geográfica mayor, pues la vigilancia y las restricciones deberán mantenerse por más tiempo.

En la reunión del Consejo Estatal de Salud, el planteamiento básico que se hizo fue que “la salud de la población debe ser vista como prioridad”.

Para eso se hizo un llamado a la gente en general a no salir a la calle si no necesita hacerlo y evitar el contacto con los vecinos y amigos en general y si es necesario hacerlo, cumplir con los señalamientos de no dar abrazos ni besos.

LO MÁS COMPLICADO, QUE LOS AYUNTAMIENTOS GARANTICEN EL ABASTO DE AGUA. —Un punto importante que se trató en la reunión fue dirigido a los presidentes municipales para que garanticen que la gente reciba el agua necesaria para cumplir con los lineamientos de lavado frecuente de manos y del cuerpo, además de mantener saneada la ropa.

Sin embargo, uno de los problemas que mayormente enfrentan los municipios es precisamente el del abastecimiento de agua suficiente para todos sus habitantes, por lo que ahora tendrán que reducir los gastos excesivos que tienen en algunos rubros, para atender la necesidad del agua, como ocurre especialmente en Chilpancingo y Acapulco, donde los ediles han preferido hacer concha y esperar a que el gobierno del estado les resuelva ese problema.

MIENTRAS TANTO, se mantiene la indicación de que las escuelas de todos los niveles, especialmente las de educación básica como preescolar, primaria y secundaria sólo tendrán actividades hasta este viernes 20 de marzo y luego deberán suspender las actividades escolares y a los alumnos se les marcarán las tareas a realizar durante el receso, porque se les hace notar que no son vacaciones, sino de una suspensión obligada por la epidemia, por lo que en las casas debe continuarse con el trabajo escolar que los maestros señalen en esta semana.

A NIVEL INTERNACIONAL EL PROBLEMA ES BASTANTE GRAVE. —Aunque a estas alturas hay señales de que en China han logrado controlar el brote inicial del coronavirus, en otras naciones el contagio se mantiene en niveles muy elevados y el número de muertes es alarmante en naciones como Italia, que se ha convertido en el mayor receptor del virus y donde se ha reproducido con alarmante rapidez.

En general Europa es por ahora la zona geográfica donde el problema se ha radicado en situaciones más peligrosas y donde, necesariamente, el número de muertos se eleva considerablemente.

Llama la atención que en el continente africano el contagio y la presencia de infectados se presenta en números bastante reducidos, lo mismo que Rusia, que cuenta con la menor cantidad de casos comprobados frente a sus similares europeos.

MEXICO SE MANTIENE HASTA AHORA en la fase uno del Covid-19, que está marcada porque la cantidad de casos comprobados no rebasa la cantidad de 100, pero una vez que supere esa cantidad deberá declararse la etapa 2.

Por eso mismo, Guerrero está en un nivel inicial muy por debajo de la etapa uno, ya que sólo se tenían dos casos verificados.

Ante la posibilidad de que signan aumentando los casos de contagio, el gobierno hizo un llamado a la sociedad para que no confíen en las recomendaciones y la información que se difunde entre la gente y hasta en las redes sociales, sino que deben buscarse la información oficial que se difundirá por los medios de comunicación de todo tipo, pero que debe llevar la garantía de que se trata de información autorizada por el gobierno del estado.