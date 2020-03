Lamenta SEG que CETEG no entienda gravedad de la pandemia por Covid-19

Chilpancingo, Gro., Marzo 18.- La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) lamenta que expresiones sindicales del magisterio no se estén solidarizando con la contingencia que está provocando el virus Covid-19 y prefieran convocar a marchas multitudinarias para exigir solución a sus demandas laborales.

Arturo Salgado Urióstegui, titular de la SEG, lamentó que una vez más los líderes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) hayan convocado a una concentración de maestros para exigir solución a sus demandas laborales, pese a que hay una disposición nacional para recorrer las vacaciones de Semana Santa, ante la contingencia mundial que provocó el coronavirus.

Comentó que la SEG ya notificó a las expresiones sindicales que las reuniones para analizar las demandas laborales, se realizarán solo con grupos de 10 personas y no más, a efecto de cumplir con los lineamientos que marca la Secretaría de Salud ante la llegada del virus a la entidad.

Salgado Urióstegui declaró: “Yo creo que en un acto de responsabilidad, concencia y solidaridad las expresiones sindicales, deben de comprender la situación por la que se atraviesa, no digo que no sean importantes sus demandas, no, lo que creo que deben de pensar primero en los alumnos, que antes de otra cosa, se debe de cuidar su entorno de salud; las movilizaciones de este lunes, son de presión, porque les estamos dando salida a sus trámites, a pesar de que hay una disposición nacional para concluir labores este viernes 20 de marzo y así evitar alguna propagación del contagio del coronavirus”.

Señaló que la SEG ha cumplido en tiempo y forma con la atención a las demandas laborales, por lo que pide comprensión por parte del magisterio para que respeten la situación por la que atraviesa el país.

Comentó que si no hay disposición de los trabajadores de la Educación, habrá sanciones para quienes incumplan con un mandato federal.

En relación a la movilización que realizaron profesores del Sector Sierra, quienes demandan seguridad en sus lugares de trabajo, sostuvo que ya ha dialogado con los integrantes de la Mes de Coordinación para la Paz en Guerrero, quienes están atentos a inhibir la violencia en la entidad, por tanto, están en búsqueda de un dialogo abierto con el gobernador Héctor Astudillo Flores para que los escuche y haya una mejor vigilancia en esa zona.

Arturo Salgado Urióstegui puntualizó que el magisterio de Guerrero tiene hasta este 20 de marzo para acordar mecanismos de estudio y evaluación para los niños, niñas y adolescentes, a efecto de no ser contagiados, pero si alguna escuela ya adelantó el periodo de receso por Semana Santa, entonces dijo que deberán notificar el motivo del adelanto de la suspensión de clases.