Teatros cierran telón en CDMX

Los productores de teatro en la Ciudad de México tomaron acciones para prevenir los riesgos por el coronavirus.

Alejandro Gou decidió hacer “un intermedio” en sus producciones, desde ayer y hasta el 20 de abril.

“Tendremos un intermedio… en breve, continuamos”, señaló Gou.

“Es una decisión personal, como humano. No me voy a sentir a gusto de estar dando funciones con teatro lleno y que les pase algo a mis actores o al público, no me lo podría perdonar. Aunque el gobierno sí nos está dejando abrir, podemos hacerlo sólo hasta con mil personas, como productor y en una toma de decisión personal, mejor cierro para cuidar a todos, reprogramamos para mayo”, expresó a Excélsior vía telefónica.

El productor de musicales como Hoy no me puedo levantar, actualmente en temporada, Jesucristo Súper Estrella, que tendría funciones en Semana Santa, el infantil Paw Patrol, que se presentó el 15 de marzo y lo haría el 18 de abril, y el espectáculo de magia Champios of Magic, del 25 al 29 de marzo, todos ellos en el Centro Cultural Teatro I y II, así como la comedia La obra que sale mal, en el Teatro Aldama, confirmó que se hará esta pausa “en acuerdo con las medidas promulgadas ante la actual emergencia sanitaria y con el interés de que México mantenga la salud como una prioridad”.

“Decidí cancelar todos mis shows, ya no nos presentamos este fin de semana y todo se va a preprogramar. Hoy no me puedo levantar y Jesucristo Súper Estrella regresan el 8 y 9 de mayo, en ambos teatros, Centro Cultural Teatro II y I, respectivamente. Los boletos serán cambiados para esas fechas. Champions of Magic vendrán la tercera semana de mayo y Paw Patrol la última semana de mayo y la primera de junio.

“Trabajan conmigo muchas familias, no tengo la cantidad, pero tan sólo en Hoy no me puedo levantar son 50 personas sólo de elenco más técnicos, son como 100 personas. En Jesucristo… son alrededor de 150 personas, La obra que sale mal, 50 familias. ¡Una locura! Además de la publicidad que ya se hizo, un derroche económico; es un gasto que ya se hizo y será una pérdida millonaria de todas las obras.

“Sin embargo, estamos para apoyar a México. En una de mis obras trabajan mis hijos y mi esposa. Tengo que cuidarlos y al público, a mis actores, a todos. Es un paso que había que dar y tras

reunirme con mi equipo, tomamos la decisión de que cerramos todo y los boletos serán reprogramados en las funciones de mayo”, señaló Gou en entrevista.

El productor, quien prepara el musical La escuela del rock para los últimos meses de 2020, suspendió también el taller en el que están en preparación 50 niños que formarán parte de tal elenco.

La productora MejorTeatro anunció, a través de un comunicado, la suspensión de sus funciones desde ayer y hasta el domingo 19 de abril, incluyendo obras como Mentiras, Chicago, MentiDrags, Toc Toc, Los monólogos de la vagina, Defendiendo al cavernícola y Perfectos desconocidos, que se desarrollan en recintos como los del Centro Teatral Manolo Fábregas, el Teatro Libanés y el Teatro Ignacio López Tarso.

“En apego a las medidas de transición a la Fase 2 para enfrentar el coronavirus Covid-19, definidas en últimos días por el Gobierno Federal, la jefa de gobierno de la CDMX y gobernadores de diversos estados, MejorTeatro anuncia la suspensión de las funciones de sus obras”, afirmó el comunicado.

“Se mantendrá una estrecha colaboración con las autoridades federales y locales, con el fin de respaldar las decisiones institucionales en el marco del esfuerzo nacional para enfrentar al coronavirus”, añadió.

La productora destacó que quienes hayan adquirido sus boletos podrán solicitar su cambio para una nueva fecha. Para quien decida pedir la devolución de su entrada, se le garantizará su reembolso.