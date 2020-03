Corona virus: solución en Mexico con oxigeno liquido

Una gran expectativa y discusión se ha formado en torno a lo que se cree es la pandemia del siglo que está azotando a parte de la humanidad en estos momentos: un virus nuevo de posible fabricación artificial o bien producto de una mutación de minúsculas bacterias como las que dan origen a los problemas respiratorios y algunos procesos oncológico-tumorales y también una posible derivación del SARS de los murciélagos. Un tanto al margen de su origen es necesario tomar en cuenta que este virus así como otros que en los últimos diez años han aparecido en México y el mundo como el Hiv, la influenza, el H1N1, y otros que se han propagado como el chikungunya o el dengue afectan principalmente a determinados grupos de población con deficiencias de oxigenación en su torrente sanguíneo y esto se debe a carencias nutricionales o bien de entrada a que ya acusan algún tipo de padecimiento previo y en otros casos simplemente tienen deficiencias inmunológicas o sea defensas en la sangre bajas así como niveles bajos de oxígeno en glóbulos rojos y nunca se han enterado de su real estado de salud no importa si son chinos, coreanos, europeos o mexicanos. Cualquier viajero que por alguna razón tuvo algún tipo de estancia en China es posible que pueda ser afectado por el cambio en su alimentación provocando fuertes altibajos en sus niveles de glóbulos rojos y blancos en la sangre pero aquellos que nunca fueron para allá y tampoco viajaron a Italia entonces no pudieron adquirir el virus por contacto con algún portador asiático o europeo. En el caso de México no sorprende que en la ciudad de Torreón al norte de Mexico haya aparecido un caso que las autoridades insisten en da positivo o sea está confirmado como infección por el famoso COVID 19 ya que la paciente recién llego de Italia donde posiblemente se contagió pero cabe la pregunta: con cuánta gente tuvo que entrar en contacto para que sea ella a la que haya infectado el virus ya que en ese país viven 60 millones de personas y los casos reportados son solo unos 800 hasta principios de marzo? Estaría la población de Italia condenada a desaparecer en estas circunstancias? Por lo menos no sería así en el caso de China y en México las muertes por enfermedades respiratorias en ciudades, zonas o áreas frías o invernales alcanzan números alarmantes en clínicas y hospitales cada año. Más allá de las consideraciones sociales y ambientales el COVID – 19 como el cáncer y el Sida y muchas de las enfermedades crónico degenerativas que azotan al mundo pueden evitarse y solucionarse a través del sistema de la bio-oxigenación misma que en México y algunos otros países tiene un nivel de investigación de al menos unos 30 años a la fechas y dentro del esquema de la medicina biológica integral interactúa en los seres humanos generado un nuevo estado de salud, recuperación y calidad de vida desde el aspecto fisiológico hasta el energético (vitalidad) recuperando rápidamente el nivel de las defensas sanguíneas que luchan contra los intrusos en las células humanas y elevando de igual forma los niveles de oxígeno en la hemoglobina y en el aparato respiratorio. En un artículo anterior publicado por Diario 21 el pasado 15 de febrero mencionamos que la Academia Sueca reconoció con el Premio Nobel a tres científicos el año pasado por los avances en la investigación de laboratorio lograda a nivel internacional sobre los mecanismos de la oxigenación celular y por supuesto que ello viene a confirmar y reforzar lo que que en la práctica en México se ha logrado en medicina integral, natural y general por no ir más lejos ya que en el ramo de las especialidades la recomendación de un estudio del Centro de Investigaciones Biomédicas Siglo XXI es que las soluciones oxigenantes como la que ha desarrollado en México el Instituto Ashtar y el Consejo de Estudios de Ciencia y Sociedad pueden apoyar la recuperación de pacientes en casi todas las áreas médicas y clínicas incluyendo la detención inmediata de hemorragias imprevistas en todo tipo de intervenciones quirúrgicas y traumatismos en accidentes severos. La prueba de que la oxigenación y el metabolismo del oxigeno liquido ingerible o inyectable es la solución para miles de casos con todo tipo de afecciones respiratorias, enfermedades infecciosas y otros trastornos nutricionales y de la salud en general lo demuestra el hecho público de que el CoronaVirus afecta menos a los niños de entre 5 a 10 años y en adolescentes hasta los 15 en promedio ya que en la lógica es de suponerse que el funcionamiento de los pulmones tiene menor desgaste que en adultos con carencias nutricionales o tercera edad con deficiencias en la asimilación y suministro de oxígeno vital desde los pulmones a todos los órganos del cuerpo. La recomendación preventiva para los millones de mexicanos con problemas de salud o de nutrición que olvidamos a veces la riqueza de la alimentación natural y que se encuentra en esa gran botica que se llama mercado de frutas y verduras como primer paso de toda sanación y tratamiento médico es la bio-oxigenación radical e inmediata vía oral y para tranquilidad de los médicos y de la industria farmacéutica la solución oxigenante de baja densidad DNA tipo 7 y 13 reforzada con oligoelementos disminuye al 50 por ciento mínimo las contraindicaciones y los efectos secundarios de todo tipo de fórmula o droga medicamentosa. E-mail: [email protected] / Especial para Diario 21: Marzo 1o. del 2020.