Hay condiciones inmejorables para el crecimiento: Obrador

Acapulco, Guerrero, Marzo 14.- En medio de la crisis mundial por el Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que, a pesar de las circunstancias, “hay condiciones inmejorables para crecer”. Al clausurar los trabajos de la 83 Convención Bancaria, llamó a los representantes de los grupos bancarios y empresariales a “enfrentar los momentos difíciles y de adversidad con unidad”.

Tras recordar que la Cámara de Diputados aprobó elevar a rango constitucional varios de los programas sociales de su administración, apuntó que ello implicará dispersar hasta 500 mil millones de pesos a todos los rincones del país, y convocó a los banqueros a lograr un acuerdo para que, a la par del Banco del Bienestar, la banca privada tenga presencia en cada municipio del país, e incluso les garantizó que recursos públicos se dispersen por medio de dichas sucursales para que sean sustentables.



El mandatario arribó poco después del mediodía al hotel donde se desarrolló la Convención Bancaria en Acapulco, Guerrero. A su llegada, personal del staff de la organización del acto lo recibió con una botella de gel antibacterial que usó de inmediato, al momento de lanzar una sonrisa, y lavó sus manos. Pese a las recomendaciones, accedió a los saludos de mano, abrazos, besos y selfies.



López Obrador comió junto con los integrantes de la Asociación de Bancos de México (ABM), entre ellos su presidente, Luis Niño de Rivera; Alejandro Díaz de León, Gobernador de Banxico; Juan Pablo Graf, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar; el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y los vicepresidentes de la ABM, Julio Carranza, Manuel Romo, Carlos Rojo y Enrique Zorrilla, quienes encabezan bancos como CitiBanamex, Bancoppel, Barclays y Scotiabank.



De manera previa, Luis Niño de Rivera y el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, expusieron las complejidades del entorno económico, las oportunidades de acción y programas económicos, y las acciones de gobierno para para enfrentar el actual momento global enmarcado por la pandemia del coronavirus y la caída de los precios del petróleo.



El jefe del Ejecutivo dijo que, al igual que lo planteó el presidente de la ABM, se debe “enfrentar momentos difíciles de adversidad con unidad. Creo que esto es fundamental, el que, independientemente de nuestras diferencias, concepciones, manera de pensar, que pongamos siempre por delante el interés general, el interés de la nación. Que siempre pensemos en nuestro querido México, en nuestra patria”.



Aseguró que en el país hay unidad y gobernabilidad, además de no haber conflictos o confrontaciones, y como ejemplo, señaló que tras eliminar la reforma educativa, se acabaron los paros magisteriales. “Eso lleva a la paz que se necesita en momentos como este, para enfrentar adversidades”, indicó.



Frente a los integrantes de la ABM, adelantó que próximamente presentará un informe que da cuenta de la reducción de homicidios y robos a vehículos, delitos sin cifra negra, y que refleja los resultados en busca de lograr la paz y tranquilidad en el país. En el tema económico, reiteró que hay finanzas sanas gracias a que no se gasta más de lo que ingresa en la hacienda pública, y de no endeudar al país.



“El año pasado no aumentó la deuda en términos reales; éste año, suceda lo que suceda, tampoco va a haber aumento en la deuda pública”, subrayó el tabasqueño, a la vez que refrendó su compromiso por respetar la autonomía del Banco de México, “para que actúe con independencia en la política financiera, sobre todo en lo relacionado con el control de la inflación, que nos importa mucho, no queremos crecimiento con inflación, queremos crecer sin inflación”.



Al igual que lo mencionó en su conferencia matutina, expuso que de las acciones de su gobierno para enfrentar los brotes de Covid-19, y las medidas económicas en torno a ello, serán los expertos, y no los políticos, los que hablen. “A pesar de estar circunstancias hay condiciones inmejorables para que emprendamos el camino del crecimiento”, recalcó.



Puso como ejemplo la aprobación del T-MEC en el Congreso de Canadá, y dijo que, mientras “hay una tendencia al aislamiento en algunos países del mundo, nosotros nos estamos integrando con el mercado, con la economía más importante del planeta”.



Para atender a la población más necesitada del país, recordó que la Cámara de Diputados aprobó una reforma para elevar a rango Constitucional programas como la pensión para adultos mayores, para niñas y niños con discapacidad, y becas académicas para estudiantes de bajos recursos.



Entre todos los programas, junto con 230 mil millones de pesos para salud, dijo que este año se dispersarán 500 mil millones de pesos en todo el territorio nacional.



A la par de las 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar que se construyen para distribuir dichos programas y pagos a médicos, llamó a que la banca privada también “pueda crear estas sucursales, y si hay un acuerdo de crear estas sucursales en comunidades apartadas que van a tener asegurado la dispersión, podemos ayudar para que esas sucursales siempre manejen recursos del gobierno destinados al bienestar de la gente, y que estas sucursales puedan ser en lo mínimo, autosuficientes, cobrar comisiones razonables e ir ocupando el 90 por ciento del territorio nacional que no tiene servicios bancarios”.



En dicho territorio, insistió, hay un gran potencial económico y social a corto, mediano y largo plazo. Además, con esta acción, la banca tendría el distintivo de la dimensión social, eso lo pongo a consideración de ustedes, que podamos llegar a un acuerdo y podamos ayudar para que se amplíe la cobertura bancaria en el país”.



La modernidad, apuntó el presidente, debe ir de abajo para arriba, sin los sofismos que se usaron “para engañar, de que si se llovía mucho arriba goteaba abajo. La riqueza no es contagiosa”.



Advirtió que está demostrado que en las sociedades donde sólo se piensa en la acumulación de la riqueza, “más temprano que tarde” se desatan conflictos. Tras llamar a darle la mano al que se quedó atrás para que se empareje, le dijo a los banquero: “Ustedes tienen ese don del humanismo, esto no tiene que ver con ideologías, es la fraternidad, lo que podamos hacer por nuestros semejantes, el amor al prójimo”.



Recordó que hace un año, en la pasada Convención Bancaria, convocó a reducir las comisiones que se cobran a las remesas que envían los connacionales de los Estados Unidos, y que se han convertido en la principal fuente de ingresos del país.



Luego de encargar un estudio al respecto a la Profeco, aseguró que el mejor banco en este renglón fue Banorte, el cual le puede decir al resto: “tengan para que aprendan”.



Antes de dar por clausurada la convención, aseguró que “no van a cambiar las reglas del juego, pare decirlo de manera coloquial, no va a haber ninguna reforma promovida por el Ejecutivo que afecte a la banca de México, a la banca de nuestro país. Vamos a mantener el mismo marco legal”.



Aunque aclaró que “si hay algún cambio, saldrá de ustedes”, ya que los bancos se regulan con los bancos y el mercado se regula con el mercado.