Diputada pide al Foro Campesino no estorbar al Programa del Fertilizante

Tepecoacuilco, Gro., Marzo 14.- La diputada Mariana García Guillén, de Morena, rechazó que desde la “súperdelegación” del gobierno Federan en Guerrero, a cargo de Pablo Amílcar Sandoval, se opere electoral y políticamente con el programa del fertilizante gratuito, como denunciaron el miércoles líderes del Foro de Organizaciones Campesinas, a quienes convocó a “no estorbar” y a sumarse para que el insumo llegue oportunamente a todos los productores agrícolas.

“Deben entender que es un nuevo momento, una nueva forma de ejercer el poder y eso implica no clientelas, no uso faccioso ni político de los beneficios, ni de programas sociales, no corrupción y no intermediarios”, soltó en entrevista.

El miércoles en conferencia de prensa, Sebastián de la Rosa Peláez, Antonio Colín Ramírez, Renato Hernández Rodríguez y Evencio Romero Sotelo, entre otros líderes del Foro de Organizaciones Campesinas de Guerrero, revelaron que en torno al programa de fertilizante existe una “disputa interna” entre el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, el subsecretario de Agricultura, Miguel García Winder, además del coordinador nacional de los delegados federales, Gabriel García Hernández.

También denunciaron que detrás de la operación del programa de fertilizante hay un “fuerte botín político” para al “súperdelegado” del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien, a través de los “servidores de la nación”, está armando su estructura política, pues aspira a ser candidato a gobernador por Morena en los comicios del 2021.

Al respeto, la diputada Mariana García Guillén en entrevista con Agencia de Noticias IRZA, respondió: “nada más irreal y nada más lejos de la realidad; hay un compromiso moral y ético del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que para nosotros es un mandato: primero los pobres y no los vividores, creo que eso es lo que duele y lo que pesa” (sic).

Los convocó (a los dirigentes integrados en el Foro), “con mucha humildad y respeto”, a que asuman su responsabilidad presenten formalmente las denuncias que crean necesarias, en caso de que tengan las pruebas para demostrar y sustentar su acusación mediática.

“De antemano estoy segura que no es dentro de la Delegación de Programas Sociales del gobierno federal en Guerrero donde se están generando estas acciones”, soltó García Guillén. También los invitó a que “no estorben” y a que mejor se sumen y colaboren para que el programa sea exitoso.

Criticó también que aquellos que se asumen como representantes de sectores campesinos y voceros durante muchos años “no han cambiado nada”, pese a que, gracias a esos gremios, se han beneficiado en espacios de representación popular, “creo que deberíamos guardar silencio si no hicimos lo que nos tocaba en su momento”, pues “todavía no estamos en el momento de criticar, estamos en el momento de coadyuvar”.

Reconoció que en 2019 “hubo fallas” en la operación del programa, pero que en este año “será muy diferente” porque ya se están previendo todas las acciones que permitan eficientar la distribución del fertilizante en tiempo y forma.

“Eso genera, obviamente, resistencias, ruidos e incertidumbres a todos aquellos que han estado dentro de ese proceso, tanto productores como aquellos que se encargaban de generar clientela alrededor de este programa. El presidente (Andrés Manuel López Obrador) ha hecho el llamado, y para nosotros es un mandato: nadie puede utilizar los recursos públicos de los programas sociales para impulsar sus propias plataformas proyectos políticos personales, intereses políticos, personales o clientelares”, enfatizó la legisladora morenista.

Además de que por segundo año consecutivo el gobierno federal se hará cargo del financiamiento del programa, lo que permitirá al gobierno estatal y a los 81 municipios canalizar adecuadamente sus recursos del Ramo 33 para obra pública.