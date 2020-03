Más partidos

Por si alguna plaga le hiciera falta sufrir a nuestro país, se avisora un panorama desolador en el aspecto político, con el probable registro de nuevos partidos como si fueran tan necesarios en vista del nulo resultado que han ofrecido los actualmente registrados ya que se considera que son demasiados y muy caros.

En México, país pobre, a través del INE, Instituto Nacional Electoral, los dirigentes de los partidos políticos de presencia nacional y muchos de participación estatal o local, se reparten miles de millones de pesos, mientras hay desabasto de medicinas en el sector salud. Parturientas que dan a luz en los pasillos o jardines de los nosocomios por falta de atención debido a la escasez de camas y quirófano donde atenderlas. Los afectados por el sismo de septiembre 19 siguen en espera de ayuda y MORENA no la entrega sin mayor explicación a pesar de que la ofreció.

Partidos y partiditos que tienen senadores y diputados que a nadie representan, no alcanzan el mínimo de la votación y pierden su registro pero mediante arreglos, maromas legaloides y cochupos se prestan diputados, como si fueran semovientes, para no perder el registro y continuar medrando del erario. Estos funcionarios no representan a algún distrito o estado, sólo obedecen a quienes les dieron vida artificial.

En el país miles de niños mueren de hambre y sólo dándoles de comer salvarían la vida pero como no votan ni caso les hacen y les limitan los medicamentos contra el cáncer o de plano les dan agua bidestilada como si fuera medicina. El colmo del cinismo.

Sin embargo se da el absurdo caso de que, como si fuera un reparto, asociaciones que buscan ser reconocidos como partidos de nueva creación, evidentemente obtendrán recursos por millones de pesos, mismos que irán a las manos de políticos de viejo y nuevo cuño, ávidos de poder y dinero público aunque después, al no cubrir los requisitos de votación mínima ni cuentas rinden de los recursos públicos recibidos y no justificados.

Los políticos corruptos y corruptores son los que manejan las leyes a su antojo para roer el presupuesto impunemente.

Ejemplos: el PVEM es propiedad y lo maneja la familia de Jorge González Torres a través de su hijo Jorge Emilio González Martínez; Andrés Manuel López Obrador ya tiene el suyo: MORENA; Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala están empeñados en lograr tener su partido ya que AMLO le quitó las prebendas de que gozaban los ex presidentes.

Ya veremos cuantos partidos más tendremos que mantener.