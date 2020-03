ISSSTE obtiene el título del Apertura 2019-20 de la categoría Platino

Iguala, Gro., Marzo 14.- Los “galenos” del ISSSTE son los campeones de la categoría Platino al vencer 2-0 a los “rayados” de San Juan, después de una gran batalla que se tuvo que ir a tiempos extra para tocar la gloria futbolera del torneo de Apertura 2019.

Los “bravos” del San Juan y los “médicos” del ISSSTE se vieron las caras en el campo dos de la Unidad Deportiva de Iguala, en donde los “rayados” tuvieron las primeras oportunidades de gol, pero las intervenciones del arquero del ISSSTE fueron clave para mantene el marcador en cero en la primera parte.

En el segundo tiempo, ISSSTE se fue con todo al ataque en busca de marcar el gol que le diera la ventaja y empezar a dominar el cotejo, pero no hubo fortuna para que el marcador se moviera y todo se fue al alargue.

San Juan tuvo la oportunidad de abrir el marcador pero no pudo y el que no perdonó fue Manuel Román que en plena agonía del primer tiempo extra sacudió las redes enemigas para el 1-0 y el que selló el triunfo de los “galenos” fue Javier Cisneros en la segunda parte del tiempo extra, para dejar sin opción a los “rayados” que no respondieron y cargaron con el subcampeonato.

Al culminar el encuentro, la directiva de la Liga de Futbol Amateur de Iguala entregó la medalla de goleo a Manuel Román del ISSSTE, al San Juan el trofeo de subcampeón y al ISSSTE el trofeo de campeón.