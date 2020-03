AMLO en la Costa Chica

Este fin de semana 14 y 15 de marzo, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador visitará la Costa Chica del Estado de Guerrero particularmente los municipios de Xochistlahuaca y Cuajinicuilapa (el sábado) y Marquelia y Ayutla (el domingo).

AMLO ha sido un político y ahora como Presidente de la Nación que trabaja a ras de tierra, ha visitado en varias ocasiones todos los municipios del país y de Guerrero.

Ya como Presidente ha realizado gira de trabajo en Tlapa -en dos acasiones), Chilapa, Iguala, Ciudad Altamirano, La Unión, Acapulco y ahora la Costa Chica de nuestra entidad.

1.- AMLO visitó Xochistlahuaca en la etapa de precampaña presidencial. Ahí en el reino amuzgo, ante cientos de mujeres de hermosos atuendos coloridos bordados con las manos de las hábiles artesanas, ante niños y hombres vestidos con manta blanca y algunos meztizos les habló con el corazón, les explicó de la importancia de cambíar al régimen de corrupción y de su compromisso con ese pueblo y con todos los pueblos originarios de México. Xochis, como se le conoce comunmente es un municipio con una población aproximada de 30 mil habitantes, donde más del 90 por ciento es indígena que habla el amuzgo; fue reconocido en la primera Ley Orgánica Próvisional para el arrego Interior de Guerrero en 1850, por lo que es de los municipios originarios de nuestro estado; tiene una dispersión geográfica y poblacional ya que cuenta con 10 comunidades; tiene un alto porcentaje de analfabetismo debido a que más del 50 por ciento de las personas mayores de 15 años no saben leer ni escribir; su flora y fauna es abubdante. Un resultado de su apoyo a AMLO y a la Cuarta Transformación de México es la Universidad que ya funciona en su municipio para impulsar la educación de los jóvenes indígenas.

2.- Cuajinicuilapa -coauhxonecuilli-atl-pan, cuajunicuil- es un municipio con una población de cerca de 30 mil habitantes en su mayoría afromexicana; tiene un alto nivel de marginación que se refleja en que más del 40 por ciento de las casas tienen paredes de adobe, madera o de lámina, cerca del 40 por ciento no tiene agua potable, mas del 60 por ciento no tiene drenaje, un 11 por ciento no tiene electricidad, el 18 por ciento no son propietarios de las casas donde viven; sus habitantes mantienen gran parte de la cultura y tradiciones africanas como la comida -como el caldo de machuco y res, tamales de carne cruda, barbacoa de armadillo y el caldo loco -, bebidas -como el chilate, agua de chía, de chilacallota-, sus ritmos musicales, su artesanía -como las máscaras de diablo, toros de petate, figuras de conchas de coco, caracoles, piedras y corales; de su vegetación predomina la sabana y bosques; tiene ya su mueseo de las culturas afromestizas y destaca su famoso baile de la chilena.

3. Marquelia, anteriormente llamada ¨Chilcahuite” o Potzohualco” que significa “lugar donde abunda el agua” es un municipio de reciente creación, pues apenas se fundó en el año 2001 con territorio segregado de Azoyú y Cuajinicuilapa; hay fuentes que consideran que los habitantes originales de esta región eran los “Yopitz”; se calcula una población aproximada de 13 mil habitantes; colinda al sur con el Oceano Pacífico, al oeste con el municipio de Copala, al norte con San Luis Acatlán, al noreste con Azoyú, al este con Juchitán, al sureste con Cuijinicuilapa; tiene una dispersión geográfica en 21 comunidades; entre sus principales atractivos se encuentran sus hermosas playas de arena blanca y las aguas limpias del mar azul, todavía casi vírgenes que incentivan la actividad económica con restaurantes y algunos hoteles; destaca su abundante comida en mariscos, especialmente la suculenta langosta.

4.- Ayutla de los libres, proviene del náhuatl ayotl, tlan, “tortuga abundante” lugar donde abundan las tortugas; tiene una población de un poco más de 15 mil habitantes de mayoría indígena; es un lugar relevante en la historia de México en virtud de que el 1º., de marzo de 1854 ahí de promulgó el Plan de Ayutla por el Coronel Florencio Villareal, elaborado en la Providencia -comunidad de Acapulco, por Juan Álvarez Hurtado, que dio pie a derrocar al dictador Antonio López de Santa Anna, luego al Constitución de 1857, a la segunda gran transformación del país denominada “ La Reforma” impulsada por la gloriosa generación de liberales encabezados por Benito Juárez.

La gira de trabajo del Lic. Andrés López Obrador Presidente de la República es la continuación del dialogo con los pueblos originarios de la nación para seguir respaldando a los pobladores de estas regiones y municipios que forman parte fundamental de la Cuarta Transformación de México.

