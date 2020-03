El PRI requiere de mayor acercamiento con sus militantes y la sociedad: Esteban Albarrán

Chilpancingo, Gro., Marzo 9.- “Hoy enfrentamos a nivel nacional y estatal, hay que decirlo con mucha claridad, retos y circunstancias muy difíciles y adversas, pero no insuperables”, afirmó el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Esteban Albarrán Mendoza, en el evento de celebración de los 91 años del nacimiento del Partido Revolucionario Institucional.

Hoy más que nunca, agregó, “hacemos votos para fortalecer nuestra ideología e identidad, donde la unidad y la reconciliación entre nosotros mismos, hará surgir un partido con mayor fortaleza, preparado para afrontar los desafíos de la realidad actual”.

En el evento denominado “Foro: Avances y Retos del PRI”, donde los ponentes fueron la ex presidenta del CDE y ex diputada federal, Guadalupe Gómez Bermeo; el secretario de Desarrollo Rural y ex dirigente del PRI en Guerrero, Juan José Castro Justo y el secretario de Cultura del gobierno del estado, Mauricio Leyva Castrejón, Albarrán Mendoza hizo una breve reseña de la fundación del Partido Revolucionario Institucional, desde su creación el 4 de marzo de 1929, “gracias a la visión política y social de Plutarco Elías Calles”, transformándose en el Partido de la Revolución Mexicana, en 1938, en la época presidencial de Lázaro Cárdenas, hasta 1946, “cuando viene otra etapa de consolidación de principios y origen de nuestro partido, cambiando el nombre al que tiene actualmente, Partido Revolucionario Institucional”, precisó.

“Ya con la aceptación de una amplia base de la sociedad mexicana y manteniendo el apoyo de la mayoría de las organizaciones y sectores de nuestro país, el PRI ha consolidado lo que es el México moderno. Las entidades públicas y privadas, que benefician y dan servicio a la población, guiadas por el Estado de Derecho, son garantes de la igualdad y equidad para los mexicanos, y buscan consolidar el progreso de nuestro país”, puntualizó el dirigente estatal de este instituto político.

Esteban Albarrán precisó que la dinámica de trabajo que guía su dirigencia para enfrentar las actuales circunstancias, “requiere de un mayor acercamiento a nuestros militantes y a la sociedad en general; es decir, acercarnos a la gente, para estar más atentos al sentir de la población, lo cual parece que ya habíamos olvidado”.

Ante la presencia del delegado del Comité Ejecutivo Nacional en Guerrero, José Marco Antonio Olvera Acevedo; la secretaria general, Gabriela Bernal Reséndiz, los diputados locales, Cervando Ayala Rodríguez y Jorge Salgado Parra; el secretario de Desarrollo Social, Mario Moreno Arcos; la secretaria de la Mujer, Maira Martínez Pineda; el regidor chilpancinguense, Adolfo Calderón Nava; el ex presidente del CDE del PRI Gro., Celestino Baylón Guerrero; el presidente y la secretaria general, del Comité Municipal en Chilpancingo, Joel Eugenio Flores y Ana Lilia Leyva Sotelo, respectivamente; la ex presidenta municipal de Chilpancingo, Magdalena Vázquez de Huicochea; el dirigente de la CNC Guerrero, Edel Chona Morales; la ex diputada federal, Julieta Fernández Márquez y todos los integrantes del Comité Directivo Estatal, Albarrán Mendoza dijo que para los priistas, “ya no es tiempo de lamentar situaciones pasadas y menos la del 2018, sino de ver de cara al futuro inmediato, y ese es el 2021; porque la grandeza de lo que representa la historia del Revolucionario Institucional para este país, debe estar siempre presente”.

Mencionó que la dirigencia nacional que preside Alejandro Moreno Cárdenas, “ha encaminado sus acciones, precisamente, a la reestructuración y renovación del partido en todo el país, tomando en cuenta cada vez más a la militancia y estamos seguros que esa trascendental decisión y actitud, habrá de contribuir a generar una mayor confianza entre nosotros mismos, y dará buena señal a la población del cambio sustancial que queremos al interior del partido”.

Finalmente, Albarrán Mendoza hizo un reconocimiento al actual gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, en quien “tenemos un buen ejemplo del trabajo y el manejo de la administración pública, que es priista, y desde aquí le enviamos un afectuoso saludo y le refrendamos nuestra lealtad y nuestro compromiso”.

En su participación en el Foro: Avances y Retos del PRI, cuyo moderador fue Alejandro Hernández Lotzin, presidente del Instituto Jesús Reyes Heroles, Guadalupe Gómez Bermeo hizo un recuento de los logros que tuvo el partido desde su fundación y señaló: “me voy a referir a un solo hecho que fortaleció la vida democrática de México, que fue el de promover el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, eso se debe al Partido Revolucionario Institucional”.

En su intervención, el ex senador Juan José Castro Justo, señaló que el partido tiene grandes aportes para el desarrollo del país; “tenemos los priistas muchas cosas de las cuales nos podemos sentir orgullosos".