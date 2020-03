Marchan cientos de mujeres y pintarrajean edificios públicos

Chilpancingo, Gro., Marzo 9.- La tarde de este domingo, Día Internacional de la Mujer, varios colectivos de féminas marcharon y protestaron en esta capital contra la violencia de género y feminicidios.

Las mujeres pintarrajearon edificios, entre ellos el de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, del Tribunal Superior de Justicia y de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, frente a la puerta principal de éste último también arrojaron las pancartas que traían y les prendieron fuego.

“¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!", "!no fue suicidio, fue feminicidio!", fueron algunas de las consignas que gritaron las más de mil mujeres, en su mayoría vestidas de morado, rojo y negro, que marcharon por unos 5 kilómetros alrededor de esta ciudad, una de las más inseguras de Guerrero.

La marcha arrancó a las 5:00 de la tarde en la alameda Francisco Granados Maldonado, pasaron el andador Emiliano Zapata hasta llegar a la explanada de la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, donde prepararon los performance que realizarían y posteriormente avanzaron por la avenida Miguel Alemán hacia el sur de la capital.

Las mujeres hicieron una parada en las oficinas de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, donde han denunciado los colectivos de activistas la lentitud del trámite de las denuncias que se han presentado en agravio de las mujeres y que los ministerios públicos se niegan a tipificar las agresiones contra las mujeres como violencia de género.

Arropadas con el grito de “¡justicia!", “¡justicia!", tres mujeres cubiertas del rostro se metieron a las instalaciones, hicieron pintas en las paredes y regaron pintura roja en el suelo.

Afuera, varias mujeres se enredaron con un velo rojo y se tiraron al suelo como si estuvieran muertas.

A la postre, las mujeres hicieron otra parada frente a las oficinas del Sindicato de Trabajadores Técnicos Administrativos y de Intendencia de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAGro).

Ahí, exigieron al rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán, castigo al personal académico que acosa sexualmente a las estudiantes y además de que impulse un protocolo de atención a mujeres víctimas de la violencia.

La marcha continuó hasta llegar a las oficinas de la Unidad Especial en Delitos Sexuales y Violencia de la Fiscalía General del Estado, ubicadas en la avenida Ignacio Zaragoza, casi esquina con la calle Laureles.

"Las oficinas están cerradas", gritó una mujer.

"Eso es una prueba más de la ineptitud y burocracia que hay la Fiscalía", dijo la activista María Luisa Garfias Marín.

El cierre de las instalaciones derivó en el enojo de las mujeres, quienes con sus manos golpearon la puerta, la pintarrajearon y le aventaron globos con tinta roja.

"Queremos justicia", "queremos justicia", gritaron.

En la avenida Juan Álvarez esquina con Cristóbal Colón, en las paredes de la entrada al paso a desnivel, colocaron las huellas de sus manos con tinta roja y luego unas diez mujeres se tiraron al suelo y sus contornos fueron pintados con aerosol con pintura blanca, para dejar sus siluetas como si hubieran sido asesinadas.

El contingente se dirigió a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ubicado en el zócalo. Las paredes de la puerta principal las pintaron con tinta roja y escribieron diversas consignas.

El contingente caminó en sentido contrario por la avenida Benito Juárez, metiéndose entre los autos, provocando un caos vehicular.

Finalmente llegaron a las instalaciones de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, la cual es presidida por Ramón Navarrete Magdaleno.

En este lugar, las mujeres lanzaron sus pancartas frente a la puerta principal y les prendieron fuego. En las cartulinas se leía: “México lindo y querido y machista y asesino y misógino y feminicida #NiUnaMenos”, “¡Gritamos por cada desaparecida! Nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida”, “Somos las voces que nunca se callaron. ¡Somos fuego!”, “Somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar”, “Mi cuerpo no quiere tu opinión, con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca”, entre otras.

En el cierre de la protesta realizaron un mitin en la explanada de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, donde exigieron seguridad para las mujeres a los tres niveles de gobierno.

A la Fiscalía General del Estado le exigieron que deje de ser omisa y que esclarezca los feminicidios que se han registrado en Guerrero.

Al alcalde perredista de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, le pidieron que cumpla con su obligación de garantizar que las mujeres puedan caminar en las calles sin que sean agredidas.

En la explanada de la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, el grupo denominado 100 Mujeres en Huelga, colocaron un tendedero con casos de feminicidios y sobre la plancha pusieron cartulinas con zapatos y zapatillas rojas con nombres y fotografías de mujeres desaparecidas en Guerrero.

Una de las integrantes de este grupo, Emma Cerón, dijo que en lo que va del año, la Fiscalía General del Estado sólo ha determinado 15 casos como feminicidios y tan sólo en Chilpancingo, en este 2020, continúan desaparecidas 7 mujeres.

En 1975, la Organización de las Naciones Unidas, institucionalizó este Día Internacional de la Mujer como parte de su emancipación y desarrollo íntegro como persona. En la actualidad, este día las mujeres exigen no más feminicidios y un alto a la violencia de género.