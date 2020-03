¿Nuevo cisma en el SNTE?

Septiembre de 1972, Carlos Jongitud Barrios con la anuencia del gobierno, de facto se apropió de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 1989, ante la existencia de varios Consejos Centrales de Lucha del Magisterio aglutinados en la CNTE, Elba Esther Gordillo, con respaldo del presidente Carlos Salinas de Gortari, desplazó a Jongitud. Febrero de 2013, Juan Díaz de la Torre, con apoyo de Miguel Osorio Chong y Enrique Peña Nieto, rompe con su mentora para convertirse en promotor fundamental de la reforma educativa. 2019, Elba Esther, exonerada de las imputaciones por las cuales la tuvieron en cautiverio no pudo, sin embargo, retomar las riendas del SNTE. Juan Díaz prefirió allanar el camino para uno de los suyos, Alfonso Cepeda Salas.

Cepeda Salas, ingresó al comité ejecutivo nacional en 1998, después de ocupar la secretaría general de la sección 38 de Coahuila y desempeñar por lo menos algún otro cargo en aquella sección sindical. O sea, posiblemente acumula 30 años de funcionario del sindicato y ha olvidado el ambiente que se vive en una escuela y sobre todo en un salón de clases. Convertido ahora en máximo líder del SNTE porque Díaz de la Torre prefirió irse y no afrontar tempestades sin respaldo oficial, tiene el gran reto de demostrar de qué está hecho su liderazgo. De entrada, estratégicamente anunció la participación y el compromiso de SNTE como ejército de intelectuales para la Cuarta Transformación postulada por el presidente López Obrador. Está bien. No es graciosa concesión. Hay congruencia con la premisa institucional de los trabajadores de la educación en tanto que son trabajadores al servicio del Estado. Sólo que AMLO, no es tonto; al contrario, es muy perspicaz. Sabe que las circunstancias propician ciertos comportamientos políticos. Por consiguiente, habría que ver si en el dirigente del SNTE, ve un aliado digno de fiar.

En este sentido, Alfonso Cepeda requiere demostrar que, efectivamente, está en la misma tesitura del cambio. Procurar emular a quien lo colocó donde está. Juan Díaz, se disciplinó para ganarse la confianza gubernamental. Al grito de Unidad, Orgullo y Compromiso, aceptó que el gremio perdiera conquistas como el Escalafón, Carrera Magisterial, las comisiones mixtas de cambio, etc. El colmo, avaló condicionar al magisterio al resultado de una evaluación para conservar la plaza laboral. Por supuesto, con el desplome de la reforma educativa de Peña Nieto y la forma de gobernar de López Obrador, la situación del magisterio es diferente; tanto como la relación entre el sindicato y la SEP y con el propio titular del Ejecutivo. A eso debiera apostar y valorar la dirigencia actual, destacadamente Cepeda. Empero, no parece ser así.

En lugar de facilitar la transición con base en la nueva ley laboral que estipula rendición de cuentas, transparencia y elección de dirigentes mediante voto universal, libre, directo y secreto, diseñó un reglamento electoral. Objetivo, asegurarse en el cargo porque, ha dicho, fue electo de manera normal y su periodo termina en el año 2024. Es decir, los cambios legales y el contexto que se acomoden a él; y los está acomodando en razón de su interés personal. En el Reglamento que defiende, la cúpula sindical juega el papel de árbitro y decide quienes pueden jugar en la cancha; porque, “no fue hecho sobre las rodillas”. Presumió que lo encargó a un despacho, por cierto, ajeno al despacho del papá de la Secretaria del Trabajo, Rosa María Alcalde. Tal vez porque, en los más de un millón de maestros y maestras miembros del SNTE, no encontró un equipo de mentes lúcidas capaces de hacer un documento derivado del estatuto del propio gremio.

La postura de desinterés y de pleno rechazo al cambio de formas, Alfonso Cepeda igual las proyectó la semana pasada. Al referirse al bloqueo de vías férreas en Puebla por maestros del SNTE que cuestionan la falta de democracia sindical y se oponen al Reglamento para elegir las directivas seccionales, aseguró que son de un “grupo muy minoritario” y justificó: “para cambiar el estatuto debe convocarse a un congreso nacional con tres meses de anticipación”. Por supuesto, de haber tenido voluntad y buena fe lo hubieran hecho. Tiempo tuvieron hasta para promover y cumplir los requisitos para asegurar el registro de un nuevo partido político en sustitución del PANAL. En todo caso, merced a las características del SNTE habrían solicitado un compás de espera para evitar lecturas y situaciones inconvenientes que, desde luego, inquietan y confrontan abajo a los trabajadores de la educación.

Queda por ver si la inconformidad es preludio de un nuevo cisma como los acontecidos en los años mencionados, o se diluye los próximos meses en señal de indiferencia o aprobación de la gestión sindical. De ocurrir lo segundo, Alfonso Cepeda estaría demostrando que tiene los arrestos suficientes para conducir al sindicato sin contar con la empatía del presidente de la República; quien, ha reiterado, no tiene líderes consentidos, que respeta y respetará a quienes los trabajadores elijan democráticamente. Cuestión que al líder no le incumbe. El, se ufana, fue electo legalmente de acuerdo al artículo 83 del estatuto para un periodo de seis años y concluirá en el 2024. Veremos, dijo el ciego.