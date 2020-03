¿Cómo puedes consultar toda la información de tu vehículo desde internet?

En el momento de comprar un coche o una moto es importante que conozcamos toda la información respecto a su estado legal, si tiene multas o es robado, de esta manera nos estaremos asegurando de que la moto o coche comprado no se encuentre en ningún tipo de irregularidad que después nos traiga consecuencias. Averigua si es robado Puedes consultar el REPUVE, es decir, el Registro Público Vehicular y de esta manera saber si el coche o moto que has comprado es robado. Es de suma importancia que este proceso lo hagas por la página oficial de gobierno, de esta manera asegurarás que la información proporcionada esté protegida, siendo además este servicio gratuito. En el momento de realizar la consulta, el reporte arrojará información que te ayudará a saber el estatus legal del coche o la moto, ya sea que no tenga reporte de robo o reporte de recuperación de placa. La consulta la podrás realizar usando las placas del vehículo, el NIV o la constancia de inscripción, en todos los casos los resultados serán iguales, siempre y cuando, los datos pertenezcan al mismo vehículo. Para acceder a estos últimos criterios de búsqueda, deberás acceder a la opción “Búsqueda Avanzada”, para así usar estos datos en la consulta de tu vehículo. Si deseas saber cuál es tu NIV, conocido también como número de chasis, éste se encuentra en la puerta del conductor, en el volante o en el parabrisas. Para las motos, lo más común es que se ubique en el manillar o guardabarros delantero. El NIV es una secuencia alfanumérica, es decir, que tiene número y letras. Mientras que el folio de constancia de inscripción lo puedes encontrar en el parabrisas del vehículo, bajo el código de barras. Por otro lado también tienes la oportunidad de descargar el reporte que te ofrezca la consulta y de esta manera imprimirlo para tenerlo junto a la documentación de tu coche o moto. Si la consulta indica “con reporte de robo”, esto querrá decir que el vehículo se encuentra registrado por las autoridades como robado. En caso de indicar “con reporte de recuperado por placa”, significa que el vehículo no tiene el estatus de robado pero que en algún momento anterior si se reportó como robado. De igual manera puedes descargar la aplicación en tu dispositivo móvil, tanto para Android como iOS, y de esta manera realizar la consulta, las veces que necesites de forma rápida y fácil. ¿Por qué inscribir tu vehículo? Inscribir tu vehículo en el REPUVE te resultará beneficioso. En el momento de registrarlo determinará que tu eres su dueño, por lo que tendrás el respaldo de las autoridades si se presenta algún inconveniente, como la pérdida de documentos, por ejemplo. De igual manera será de utilidad en caso de que roben tu vehículo, sea moto o coche, ya que al poseer este registro, las autoridades podrán comenzar la investigación y localizar tu vehículo de manera rápida, lo cual facilitará su rastreo y recuperación. Por otro lado, si vendes tu coche y cuentas con este registro, el comprador tendrá la seguridad de que el vehículo se encuentra con un estatus legal, garantizando que eres el dueño del mismo, por lo tanto eres el único que puede realizar cualquier procedimiento de compraventa. Además, en el momento de transitar por las carreteras y se dé el caso de pasar por un control de la policía o alguna otra autoridad, éstos suelen revisar la documentación tanto del vehículo como la tuya, ya que deben asegurarse de que el vehículo no posea algún reporte de robo o infracción que no le permita circular. Sin embargo, al contar con este registro, tanto la identificación del vehículo, así como el proceso de verificación, serán inmediatos, evitando que pierdas mucho tiempo en este proceso y puedas llegar más rápido a tu destino. La consulta podrá realizarla cualquier persona que esté interesada en conocer estos datos de un coche o moto, sin embargo, en ningún momento aparecerá en el registro, información personal del dueño del vehículo. Fallos en el sistema Sin embargo, el sistema de Registro Público Vehicular ha presentado fallos en los últimos tiempos, como indica El Sol de Mexico, siendo todos estos fallos a nivel nacional, lo cual genera diversos tipos de problemas para los ciudadanos y autoridades. El principal de ellos es que en los controles policiales no se podrá conocer la información del vehículo, ni asegurar que es verídica debido a estos fallos, complicando de esta manera todos los procesos de control vehicular que se establecen. De igual manera para las personas que deseen verificar si el vehículo se encuentra dentro de los márgenes legales, no podrán saberlo debido a los fallos del sistema, haciendo más arriesgada la compra de un vehículo. Por tal motivo, la Secretaría de Movilidad indicó, por medio de un aviso, que todos los trámites de control vehicular se encuentran por el momento suspendidos. Ambas entidades, tanto SEMOVI como el Registro Público Vehicular, se encuentran trabajando en este momento para ofrecer pronto un funcionamiento óptimo del sistema que no intervenga en los trámites realizados. Actualmente, SEMOVI también ofreció una disculpa a todos los ciudadanos y espera las actualizaciones que realizará el Registro Público Vehicular en su sistema para poner en marcha otra vez este registro. Es importante esperar que se actualice el registro y entre en funcionamiento nuevamente antes de realizar la compra de cualquier coche o moto, para así garantizarnos que estamos comprando un vehículo con buen estatus legal. De igual manera puedes consultar con la entidad respecto a cualquier otro trámite que necesites realizar, para así guiarte e indicarte la mejor manera de continuar con el procedimiento. Pertenecer a este registro te permitirá disponer de la información de tu vehículo de forma accesible ante las autoridades, lo cual te ahorrará mucho tiempo en el momento de verificar tus datos. De igual manera, el registro te servirá para saber las irregularidades de un coche, si es robado o tiene multas, contribuyendo así a decidir si es una compra segura.