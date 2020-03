Érika Buenfil

Luego de cuatro décadas dedicada a la actuación, la carrera de Erika Buenfil dio un giro inesperado ahora que la actriz comenzó a ganar popularidad en redes sociales gracias a los ingeniosos videos que comparte en su cuenta de Tik Tok, al grado de que los internautas ya la bautizaron como la reina de esa plataforma.

El culpable de que Erika se haya convertido en una "mamá influencer" fue su hijo Nicolás, la mente maestra de sus videos, y juntos han encontrado una actividad que los dos comparten y los mantiene unidos.

“(Nicolás) está acostumbrado a una mamá escandalosa y soy una mama ruidosa, soy una mamá llena de energía y busco temas para empatar con él porque está en la edad en la que se despegan de nosotros y el Tik Tok fue un punto de enlace y de poder platicar y entender su música y entender sus modas y entonces me adentro con él y ha sido una manera de hacer equipo”.

“Mucho más porque yo soy una mujer muy ocupada, soy una mujer que estoy todo el día metida en foros y él es un adolescente y está en sus exámenes y entonces cuando están chiquitos están contigo y platican y les cuentas un cuento o te sientas a ver una película, pero, ahora, las redes sociales les absorben el tiempo entonces dije: ‘Tengo que volver a encontrar algo que me mantenga unida a él para entenderlo’, y de esta manera me he podido conectar con él y somos muy buenos amigos y nos reímos tanto”, compartió la actriz en entrevista para Quién.

Aunque la protagonista de telenovelas como Amores Verdaderos y Amor en silencio comenzó a ganar popularidad en redes a finales de 2019, cuando abrió su canal en YouTube, Sazonando Con la Buenfil, fue cuando estrenó su perfil en Tik Tok que cautivó a un público más joven.

“La verdad ni yo me lo esperé, soy muy juguetona, siempre he sido así y lo hice de manera de juego para divertirme y como reto para no subir las mismas fotos aburridas porque yo soy una actriz muy conservadora y no la iba a romper con bikinis porque nunca lo he hecho, y una cosa que me dijo mi hijo fue: 'Mamá sé tú', nunca me imagine lo que iba a pasar”.