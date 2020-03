El PRI se prepara en Guerrero para dar la batalla en el 2021: Esteban Albarrán

Chilpancingo, Gro., Marzo 5.- En un par de semanas tomarán protesta los nuevos integrantes del Consejo Político Estatal (CPE) del PRI y para agosto concluirá la renovación de sus estructuras municipales, con el objetivo de, en el 2021, retener la gubernatura, recuperar alcaldías importantes como Acapulco, Chilpancingo e Iguala, tener mayoría en el Congreso del Estado y ganar la mayoría de las diputaciones federales que en Guerrero son nueve, aseveró Esteban Albarrán Mendoza, dirigente de ese partido en la entidad.

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI dijo lo anterior en entrevista, al concluir el acto con el que se conmemoró el 91 aniversario de fundación de su partido, evento que se realizó en el vestíbulo de la sede priista ubicada al sur de esta ciudad.

Ahí Albarrán Mendoza manifestó: “ya realizamos nuestras 28 asambleas distritales con planillas de unidad en las siete regiones de Guerrero para conformar nuestra estructura territorial, calculo que en una o dos semanas más estaremos ya tomando la protesta a los nuevos integrantes del CPE”.

Explicó que una vez que se instale el CPE van a emitir la convocatoria para renovar los Consejos Políticos Municipales (CPM), éstos a sus vez la convocatoria para renovar a los Comités Directivos Municipales (CDM) y éstos lo harán con los Comités Seccionales: “de aquí a agosto estaremos en este proceso de renovación de todas nuestras estructuras territoriales bien afinadas, estaremos al cien”.

Indicó que al conformar planillas de unidad en estos procesos de renovación interna, “estamos privilegiando que hubo acuerdo, inclusión, diálogo y no hubo ninguna otra situación; buscamos estar fortalecidos para el 2021. Al terminar la etapa de restructuración de nuestros órganos de dirección, como nuestros órganos deliberativo, estaremos listos para dar la batalla electoral en el 2021”.

El dirigente priista, sostuvo que el objetivo del tricolor para el 2021 es el de “retener la gubernatura, recuperar la mayoría del Congreso del Estado, ganar si no todas las diputaciones federales, sí la mayoría porque no tenemos ninguna en este momento y tenemos que recuperar ayuntamientos importantes como son Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Taxco, que no los tenemos en este momento y obviamente conservar municipios importantes que sí tenemos como por ejemplo Zihuatanejo, Chilapa, Ometepec”.