Se reúnen Astudillo y subsecretario de la Sader con presidentes municipales

Chilpancingo, Gro., Marzo 4.- Autoridades de los tres niveles de gobierno coincidieron este martes en “no politizar” el programa de fertilizante de este año, cuya operación y distribución, a diferencia del 2019, ahora sí será en coordinación con el propósito de que ningún productor guerrerense se quede sin recibir el insumo.

El acuerdo se pactó este martes durante la reunión que encabezó el gobernador Héctor Astudillo Flores y el subsecretario federal de Agricultura, Miguel García Winder, con los 80 presidentes municipales y representantes del Concejo de gobierno de Ayutla.

Durante el encuentro que duró casi tres horas, intervino un alcalde por cada región. Demandaron mayor eficiencia en la operación, que no se les margine de la elaboración de los listados de beneficiarios. “Honradamente, en mi caso, nunca supe cómo quedó integrado el padrón (en 2019)”, soltó Tomás Hernández Palma, alcalde de San Marcos.

No obstante, reconocieron la importancia de este primer encuentro con autoridades federales, lo cual demuestra, coincidieron, que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, está interesado en hacer las cosas mejor, como lo expuso la alcaldesa de Acapulco, la morenista Adela Román Ocampo: “reconozco que no se nos margine a los alcaldes; somos la autoridad más cercana a la sociedad, a la que le tumban la puerta, a la que le mientan la madre y hemos sido los grandes ignorados”.

Acordaron aquí que los padrones de productores agrícolas serán elaborados entre las autoridades de los tres niveles de gobierno. En ese sentido convocó: “entre todos ayudemos a evitar intentos políticos, ningún tinte político (con el programa del fertilizante). Si un municipio es de un partido o de otro partido, eso no importa, lo que importa es que el producto llegue (a los campesinos)”. Y agregó que Petróleos Mexicanos (Pemex) será el único proveedor del insumo.

El gobernador Héctor Astudillo Flores propuso la instalación de mesas regionales a efecto de prevenir posibles conflictos como el año pasado y mejorar la estrategia, porque los más interesados en que el programa salga bien, son el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el propio gobernador, el titular de la Sader, Víctor Manuel Villalobos y el subsecretario, Miguel García Winder.

Al respecto, indicó: “Hay un punto central que quiero subrayar, no politizar el programa, no meterle como dice el presidente, politiquería, no grilla, pues hay que pensar en beneficiar a los auténticos campesinos”.

En su turno, el subsecretario Miguel García Winder informó que se tiene proyectado que el padrón de beneficiarios esté listo para finales de marzo y anunció que el único proveedor de fertilizante será Pemex, quien se comprometió a suministrarlo a las bodegas de Segalmex a partir del 15 de marzo.

Expresó a los alcaldes que en esta ocasión tendrán una participación mayor en cuanto a la elaboración y depuración del padrón de beneficiarios, pues a este programa se le han quitado colores partidistas, pues aseguró, el único interés es que el pequeño productor salga beneficiado.

Explicó que en los próximos diez días habrán de publicarse las reglas de operación y la convocatoria, con lo que se abrirán las ventanillas para que los productores que cumplan con los requisitos sean incluidos en el padrón y a partir de ahí iniciar un proceso que lleva múltiples esquemas incluyendo asambleas ejidales para la validación del padrón.

Informó que en esta ocasión no habrá vales ni ventanillas electrónicas y los productores podrán recoger el fertilizante con una identificación, tampoco habrá distribución de semillas ni biofertilizantes.

En su intervención el subsecretario de Agricultura del gobierno federal, Miguel García Winder, destacó que la operación de este programa “es para que le vaya bien a los campesinos” y no a los funcionarios de gobierno.

Como resultado de esta reunión resaltó cinco acuerdos en lo que tendrán participación los ayuntamientos. En la elaboración de los padrones de beneficiarios, en cuyo proceso intervendrán también autoridades de la Secretaría del Bienestar, delegados federales y presidentes municipales por cada región, pues precisó que este programa atenderá únicamente a pequeños productores de hasta 2 hectáreas con un paquete único de abono.

Autoridades federales, estatales y municipales tendrán coordinación también en la distribución del insumo: “esperemos limar las asperezas que existieron voluntaria o involuntariamente con Segalmex (en 2019). Que sea una distribución más eficiente y eficaz”. También tendrán coordinación para la difusión de la información oficial relacionada con la operación del programa “en un solo canal”.

García Winder destacó que los ayuntamientos intervendrán también para la prevención y solución de conflictos relacionados con el programa, “tenemos un mapa de riesgo que hemos estado construyendo”. Ese mapa, dijo, se dará a conocer en las reuniones regionales que se realizarán en los próximos días.

Y el último acuerdo central, dijo, consiste en que los alcaldes le proporcionarán información a la Sader para el desarrollo de sus territorios mediante el cultivo de otros productos, como la jamaica, el coco, mango, frijol, entre otros: “podemos establecer un canal de comunicación que nos permita enriquecer el programa de desarrollo agropecuario del país. En las reuniones regionales (que en breve realizarán) me gustaría dejar un poco de tiempo para entender su visión de desarrollo agrícola, que vaya más allá del programa del fertilizante”.

A su vez, el delegado federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, destacó la nobleza de este programa, pues los campesinos tienen la oportunidad de aumentar la producción de maíz, frijol y arroz. Se pronunció a favor de corregir los errores que se tuvieron el año pasado y que exista una mayor coordinación.

ABORDA HAF OTROS TEMAS CON ALCALDES

En otra parte de la reunión con las y los alcaldes, también hablaron sobre el censo de Población y Vivienda 2020 que arrancó el pasado lunes, por lo que el gobernador, Héctor Astudillo Flores, les pidió colaborar para que los encuestadores tengan las condiciones para realizar su trabajo.

Asimismo, se les presentaron recomendaciones para que a su vez las bajen a sus municipios a fin de evitar enfermedades respiratorias agudas como la influenza o el coronavirus.

La Secretaría de Desarrollo Social, presentó las acciones que se emprendieron en beneficio de la población a través del programa de Electrificación, Ampliación de Redes y Sistemas Fotovoltáicos en diversos municipios.

En cuanto a antenas para red celular, se informó que se instalarán 137 en 54 municipios que beneficiarán a más de 800 mil habitantes.