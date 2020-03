Hoy podría quedar totalmente apagado incencio en basurero

Iguala, Guerrero, Marzo 4.- El coordinador regional de Protección Civil, Rafael Mendoza Valenzo, informó que el incendio del basurero municipal de Iguala podría quedar apagado al 100 por ciento en las próximas horas, debido a que aún les falta por sofocar el 10 por ciento de la superficie del mismo.



En entrevista, Mendoza Valenzo dijo que aunque el fuego está controlado, los trabajos para sofocar el incendio continúan por tratarse de un tiradero a cielo abierto, cuyo fuego inició en la parte sur y los vientos y el calor han sido causales de que se sigan generando llamas en dicho lugar.



Aseguró que los 12 brigadistas de Protección del Estado mantuvieron actividades hasta las 11 de la noche, dejando el fuego controlado y casi sofocado, sin embargo, la mañana del martes continuaron sus actividades y hasta la tarde de hoy, del 30 por ciento de fuego lo han reducido hasta en un 10 por ciento.



“Hay avances sustanciales y creemos que en las próximas horas, el fuego quedará sofocado. Los 12 brigadistas están muy al pendiente y consideramos que el incendio quedará apagado, sin que éste vuelva a resurgir”.



Finalmente, recomendó a la población no quemar basura, porque el humo que se genera es totalmente tóxico y lo mejor es que no haya incendios, no quemas en los parajes donde preparan los terrenos de siembra.