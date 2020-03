Averígüelo Vargas

El Coronavirus es un nuevo problema de salud que, según los primeros indicios, puede convertirse en un problema mundial grave que afecte a miles de personas, por lo que es indispensable que a nivel internacional las organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS), debe tomar con carácter de urgente una serie de medidas tendientes a frenar la expansión de esa afectación a la salud en el mundo, luego de que surgió en China hace unas semanas.

El virus no ha llegado a todas las naciones en el planeta, pero si ha llegado el temor y la alarma que generan la posibilidad de que haya gente contagiada en sus territorios, sobre todo si no existen los recursos ni se han tomado las medidas necesarias para impedir que surja un brote de ese mal que tanto afecta ahora a la ciudadanía.

En México ya se ha señalado la presencia del coronavirus en varios estados, por lo cual lo más correcto es tomar las medidas preventivas y las precauciones necesarias, aunque en algunos casos se caiga en algunas exageraciones, porque es preferible incurrir en una situación así qu correr el riesgo de que ese grave padecimiento pueda no sólo presentarse en Guerrero, sino que se extienda por el territorio estatal y pueda causar un grave problema de salud.

Hasta el momento no hay reporte de que en Guerrero se haya dado un caso de ese padecimiento, pero es obvio que no puede descartarse, de modo que es el momento de tomar las precauciones necesarias en las escuelas y en los centros de reunión masiva, porque es el medio más peligroso donde puede difundirse una enfermedad como la que ahora tiene preocupado al mundo.

LA SEG Y SALUD TOMAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR PROBLEMAS. —Al respecto, las dependencias señaladas aseguran que ya se aplican las primeras medidas preventivas, pero especialmente se hizo un llamado para que ante cualquier caso sospechoso se avise a las autoridades de inmediato, pero también para que no se caiga en situaciones pánico ante hechos no comprobados y aún en el casos que sean efectivos no debe cundir lo alarma, sino esperar a que las autoridades de Salud y de Educación tomen las medidas necesarias para aislar los casos sospechosos, para evitar el posible contagio en las escuelas o en las oficinas donde llegue a darse una situación que señale la presenciad de ese padecimiento surgido en China.

Los titulares de las dependencias de Salud y de Educación, Carlos de la Peña y Arturo Urióstegui pidieron a la gente que no se alarme innecesariamente, además de estar al pendiente de las instrucciones que se den en los planteles educativos y en los centros de salud, donde se indicarán las medidas a tomar en caso de que surja algún posible contagio de esta enfermedad que ha causado, como en otros casos, una alarma justificada.

Otra cuestión importante es que la gente no debe hacer caso a los remedios “populares” que surgen entre los grupos sociales o algunos medios de comunicación ni se debe caer en la automedicación, porque causa más daño que beneficio.

Lo más conveniente, en todo caso, es mantenerse atentos a los medios de comunicación confiables, para conocer el desarrollo de ese problema en el país y en el estado y para atender las recomendaciones que surjan en cuanto al funcionamiento de las escuelas, como a la atención que se brinde en las instalaciones públicas de salud.

HAY UN RETRASO DE DOS MESES EN LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DEL FERTILIZANTE, ADVIERTE ERS. —Todo indica que el programa del fertilizante gratuito se encamina nuevamente al fracaso, porque los encargados de cumplirlo ni siquiera están al tanto de los tiempos como tener depurado el padrón de beneficiarios.

Una clara muestra de que aún no saben cómo manejar este programa que resultó fallido el año pasado, lo da nuevamente el delegado del Peje, Pablo Amílcar Sandoval, uno de los encargados, de cumplir con ese programa que es fundamental para el campo guerrerense.

Hace un par de días, Amílcar respondió a los periodistas que “primero tendrán que hacer una depuración del padrón, pero hay tiempo para que se hagan las cosas de manera correcta”.

Eso muestra que Pablito no se ha enterado muy bien del tema que está tratando, porque la depuración del padrón no se hace en unos días sino que requiere bastante más, pues hay que comprobar que campesinos necesitan el fertilizante y quienes sólo buscan obtenerlo para negociarlo, si es que hay realmente algunos de estos casos, como denunciaron los morenistas el año pasado.

Quien se encarga de desmentirlos de inmediato es el dirigente de la Liga de Comunidades y Sindicatos Campesinos, Evencio Romero Sotelo, quien, desde el año pasado ha sido el principal crítico, que ha señalado con toda claridad y precisión los errores y las pifias en que incurren esos funcionarios improvisados que, por lo visto, no conocen del campo más que lo que ven su sus jardines de ricos en la ciudad de México.

Por principio de cuentas hizo ver que están muy retrasados en los preparativos del programa que debieron arrancar desde enero, porque a estas alturas ya tienen un retraso de dos meses, por lo que nuevamente se dará el problema de la insuficiencia del fertilizante que requieren los campesinos del estado y eso derivará de nuevo en el cierre de carreteras y la toma de palacios municipales.

También pidió que se investigue la desviación de mil cien millones de pesos que ocultaron quienes compraron el fertilizante de mala calidad y en otro lugar del que se hacía anteriormente.