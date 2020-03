En Guerrero no se ha registrado ningún caso de coronavirus: Salud

Chilpancingo, Gro., Marzo 3.- El secretario de Salud del estado, Carlos de la Peña Pintos dijo este lunes que en Guerrero no se ha registrado ningún caso de coronavirus COVID-19 y llamó a la población a no caer en “pánico” y a no hacerle caso a “noticias falsas”, pues la información oficial “será en una sola línea” con las autoridades federales.

“Guerrero no tiene ningún caso sospechoso. Del COVID-19 en Guerrero no hay presencia”, sostuvo en conferencia de prensa con su homólogo de Educación, Arturo Salgado Urióstegui, con quien anunció la implementación de medidas de prevención en escuelas contra ese virus.

Informó que en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, ubicado en Ciudad Renacimiento de Acapulco, cuenta con reactivos suficientes para levantar muestras a personas que presenten sintomatología de coronavirus, a quienes invitó a acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana y evitar la automedicación.

De la Peña precisó también que aún no es posible determinar si el coronavirus es resistente a las altas temperaturas ambientales, como ocurre con la influenza, porque “es una enfermedad emergente que no sabemos cómo se va a comportar, eso nos lo va a decir el tiempo”.

Por eso recomendó a la población que replique las medidas de prevención empleadas para otras enfermedades virales de la temporada invernal que inició el 15 de octubre y terminará el 30 de marzo, como el lavado constante de las manos.

Aclaró también que no es recomendable el uso de cubrebocas si la persona no presenta la sintomatología de coronavirus o de otra enfermedad viral. Dijo también que en los puertos marítimos y en los aeropuertos de Acapulco y Zihuatanejo se instalaron filtros de prevención.

Otras medidas son: evitar cambios bruscos de temperatura, el saludo de mano o beso, principalmente si ya hay infección respiratoria, estornudar en el pliegue interno del codo o cubrirse la boca con pañuelos desechables, uso de gel antibacterial con alcohol al 70 por ciento, ingesta abundante de líquidos, especialmente cítricos, y no asistir a eventos aglomerados.

Al margen del COVID-19, dijo que la SSA cuenta con un calendario epidemiológico de medidas y recomendaciones enfocadas a la prevención de enfermedades y promoción a la salud, en las que se aplicará casi un millón de vacunas contra influenza a la población vulnerable, específicamente a niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, adultos mayores, trabajadores del sector salud y población con morbilidad y cuadros de obesidad, hipertensión, asma pulmonar obstructiva crónica, cáncer y diabetes, entre otras.

PREVENCIÓN EN ESCUELAS

Anunció que a partir de esta semana se implementarán medias preventivas en las 12 mil 78 escuelas, que concentran una población de un millón 142 mil alumnos, para evitar contagios de COVID-19.

Con el secretario de Educación, Arturo Salgado, pidió a los padres de familia que no lleven a sus hijos a la escuela si presenta un cuadro febril o respiratorio, para evitar el contagio masivo. Deben llevarlo de inmediato a revisión médica, añadió.

Señaló que en los baños de escuelas deberá haber agua, jabón y gel antibacterial al 70 por ciento de alcohol.

Por su parte, Salgado Urióstegui convocó a los padres de familia y a los alumnos de escuelas públicas y privadas a que colaboren con estas medidas para evitar contagios y agregó que “debemos estar alertas y tomar las recomendaciones de la Secretaría de Salud”.