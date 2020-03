Averígüelo Vargas

Encabezados por el director general de la Asociación de Bancos de México (ABM), Juan Carlos Jiménez Rojas, varios banqueros y hombres de negocios hicieron un reconocimiento al gobernador Héctor Astudillo Flores por la disminución de la violencia que se ha dado en el estado, ya que de estar en la primera posición por la cantidad de homicidios y otros delitos, en la actualidad queda ubicado en la novena posición.

Realmente es notorio que en Guerrero disminuyó sensiblemente la presencia de la delincuencia organizada durante el año pasado y en los anteriores, lo que permitió que de acuerdo con el conteo que llevan instituciones federales sobre la incidencia delictiva, hizo que la entidad bajara de las primeras posiciones y se colocará más alejada de esos malos indicadores.

Sin embargo, el mismo gobernador Astudillo ha dicho que no hay que cantar victoria porque se trata de una situación que en cualquier momento puede repuntar y eso fue lo que sucedió este fin de semana, cuando se registraron 7 homicidios en Acapulco y otros 6 en Chilpancingo, situación que no se había visto desde hace varios meses en el estado.

Eso habla de una situación que surge de una nueva iniciativa de violencia, ya que como dijo el obispo de Chilpancingo, Salvador Rangel, hay información de que otros grupos tratan de entrar y ubicarse por la fuerza en el estado para poner a la venta otras drogas como fentanilo, piedra y china white.

Con los grupos locales, podría decirse, se había logrado cierta estabilidad y equilibrio, pero al llegar un nuevo grupo que busca entrar a las que ya son zonas ocupadas, se da la confrontación por el espacio y surge la violencia para imponerse sobre los adversarios y disputar la plaza.

La perspectiva hasta antes del fin de semana era muy buena, porque el estado se había colocado en el posición 9 por la baja en la cantidad de homicidios dolosos, pero después de un febrero bastante tranquilo, se esperaba que Guerrero llegara hasta la posición 11, pero el mal fin de semana podría evitar ese avance o retrasarlo en el menor de los casos, porque habrá que esperar a ver si ese nuevo grupo de narcotráfico mantendrá su agresividad contra los competidores que ya le habían bajado a la violencia, porque unos tratan de ganar espacios a la fuerza y otros rechazan cederlos por la misma vía.

Es lamentable, efectivamente, que un esfuerzo que se ha mantenido durante años, desde la Coordinación de los trabajos estatales y federales contra la violencia y la delincuencia sea destruido por la acción de otros delincuentes que buscan ampliar su zona de influencia y para eso escogen a Chilpancingo y Acapulco.

Ahora tendrá que darse la reacción de las fuerzas estatales y federales para que ese nuevo grupo del que habla el obispo Rangel, venga a descomponer lo que con tanto trabajo se había logrado en el estado.

SI NO REPUNTA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO AMLO NO PODRÁ CUMPLIR SUS PROMESAS: ROMO. —Alfonso Romo es el empresario ligado a AMLO que ha buscado ser el enlace con la clase empresarial del país para acercarla con su jefe AMLO, a fin de que trabajen coordinadamente y se den las inversiones que necesita el país y de las que depende también el éxito de los programas presidenciales, porque si la economía disminuye, como ha ocurrido, no habrá dinero que permita cumplir los ofrecimientos y los gastos prometidos por el titular del Ejecutivo federal.

Romo planteó recientemente con toda claridad que si no se eleva la confianza y la certidumbre para invertir en México y si no crece la economía no será posible abatir la pobreza ni cumplir con la agenda 2030 para que la 4T alcance el éxito.

Al hacer el planteamiento de las necesidades que enfrenta el crecimiento de la economía del país, Romo insistió en que debe facilitarse la inversión, ya que se necesita crecer porque el país tiene muchos pobres y que si no se entusiasma a los inversionistas a aportar su dinero al crecimiento de la economía, “se va a dificultar el éxito de la 4T”.

Esto lo planteó al hacer la presentación ante los empresarios del país de la “Estrategia Nacional para la Agenda 2030”, donde reconoció que no se han logrado buenos resultados en el crecimiento económico y eso impide que se cumplan una serie de compromisos que se hicieron previamente para combatir la pobreza y atender otros problemas.

Romo destacó que es prioritario generar un marco de confianza para que haya inversión y crecimiento económico.

Sin embargo la actitud de AMLO o el Peje no facilita esta situación, porque en lugar de generar confianza entre los empresarios se la pasa peleando y descalificándolos y eso, lógicamente, aleja a los inversionistas, de modo que en breve plazo no se advierte que esa situación puede componerse.

Para que las cosas mejoren de verdad, habría que cambiar a AMLO, porque él es el principal y mayor obstáculo.

EL PERIÓDICO INGLÉS “THE ECONOMIST” CALIFICA A AMLO XCOMO UN “MAESTRO DEL ESPECTÁCULO”. —No hay duda que el desprestigio del presidente mexicano AMLO alcanza el nivel internacional, como señala el periódico inglés The Economist, especializado en cuestiones económicas, que planteó que más que un funcionario que entienda de fondo los problemas del país, es “un maestro del espectáculo”.

Por eso resume en una de las expresiones con las que califica al mandatario mexicano que mientras México necesita estrategias de estado, su presidente sólo ofrece un espectáculo.

Hace una referencia con Porfirio Díaz y AMLO, pues señala que el desempeño del dictador fue de “poca política, mucha administración, con el Peje sería de pura política y nada de administración”.