Palabrerio

Hace algunos días, un niño tuvo una crisis de alergia asmática, le tuvieron que recetar un medicamento específico que no tiene genérico todavía, el costo de la medicina fue de 700 pesos. La semana pasada un amigo acudió al oftalmólogo, quien detectó una severa infección en uno de sus ojos, el medicamento recetado al igual que el del niño, no tiene genérico, su costo fue de 630 pesos.

En los dos casos, las familias haciendo un gran esfuerzo colectivo pudieron pagar los medicamentos que necesitaban. Por desgracia, la mayoría de los mexicanos no tienen la solvencia económica para pagar tanto dinero en la compra de medicinas, por lo que generalmente recurren a medicinas similares o alternativas basadas en plantas, aunque los resultados terapéuticos no sean totalmente los esperados. O bien los medicamentos recetados por el sector salud oficial nunca hay los suficientes para satisfacer la demanda total, o es medicina que sólo alivia el dolor más no la causa de la enfermedad. No son pocos los casos en comunidades de la montaña en los cuales muren menores de edad de enfermedades curables por falta de la medicina en el pueblo ubicado lejos de las ciudades urbanizadas.

La pregunta es ¿por qué es tan cara la medicina?, se sabe que las empresas que producen medicamentos tienen ganancias multimillonarias en dólares a nivel internacional, ¿acaso no es inmoral lucrar con el dolor del prójimo? Deberían La Organización de Las Naciones Unidas (ONU) promover una cruzada mundial para que el precio de las medicinas en todo el mundo estuviera regulado, es decir que tuviera un tope a su precio máximo con respecto al salario mínimo de cada país. Es correcto que un empresario obtenga ganancias por la inversión que hace para producir algún producto, pero no es lo mismo vender oro, diamantes o automóviles, que medicinas, la medicina es un producto indispensable para el que lo necesita y el carecer de ella puede provocarle hasta la muerte. Llama la atención que un medicamento de marca puede costar 500 pesos, mientras que el genérico cuesta menos de 100, ¿no se supone que ambos tienen la misma fórmula específica?, ¿entonces por qué tanta diferencia?

Que en la actualidad un medicamento cueste el equivalente a cinco salarios mínimos, es señal de que estamos viviendo tiempos dominados por canallas, en donde los millonarios que producen, distribuyen o venden medicinas, son indiferentes ante el sufrimiento del prójimo que gana el mínimo y no le alcanza su salario para comprar el medicamento que necesita él o algún familiar, y seguro su impotencia, con el dolor y el llanto en su rostro, no conmovería a estas personas que lucran con el dolor ajeno porque no les importa la vida de los demás, asemejándose a los sicarios que disponen inmisericordemente de la vida del prójimo.

No entiendo por qué en el mundo, empresarios de las medicinas y políticos que no legislan para poner un freno a tan criminal abuso, son insensibles ante los niños que caen como ángeles masacrados porque sus padres no pueden comprar de los medicamentos que necesitan. Tal vez el ambiente viciado por la codicia enfermiza, sea la razón, ¿por qué las lágrimas de las madres de esos niños sin su medicamento, no conmuevan a políticos y empresarios, hoy en día, carentes de la mínima moral? Ningún ser humano en el mundo debería padecer cualquier enfermedad sin poder comprar su medicamento.