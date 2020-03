Ensuciaron el paro de mujeres

Un violador en tu camino, performance de colectivos feministas chilenos tuvo repercusión mundial. Replicas inmediatas en diversos países e idiomas. Imposible que México fuera la excepción; sólo que aquí, la interpretación coral fue rebasada por manifestaciones violentas. Vandalismo, incluyendo la Puerta Mariana de Palacio Nacional, toma de escuelas de la UNAM ante la parsimoniosa reacción de la Rectoría respecto a denuncias de asesinatos, acoso sexual y asaltos en el campus que datan de años atrás. Para más, la consternación ante los feminicidios de Ingrid y la niña Fátima, propiciaron condiciones óptimas para que el movimiento feminista convocara al paro de mujeres el 9 de marzo.

Nada indica que ese día la mitad de la población, el mujerío, atienda el llamado a ejercer su derecho de manifestación absteniéndose de cumplir obligaciones laborales, estudiantiles y domésticas. Sin embargo, por supuesto la propuesta impactó. Algunos, a bote pronto, anunciaron sumarse; otros, advirtieron y calcularon en más de 26 mil millones de pesos la posible pérdida económica a causa de la inasistencia de las mujeres al trabajo ese día. El interés por quedar bien fue manifiesto. Unos en congruencia con la lucha feminista que comparten y otros simplemente para no verse mal; y desde luego, para aprovechar cualquier golpe dirigido al gobernó federal. Mujeres del gabinete, Diputadas, Senadoras, dirigentes políticos, empresarios, gobernadores, jerarcas de la Iglesia católica, no eludieron el punto por uno u otro fin. Todos muy anuentes y adherentes con la causa. Empero, paradójicamente, el torrente de adhesiones en lugar de efecto positivo causó polémica y desconfianza. Tanto que, voces del movimiento exigen respeto y rechazan la manipulación.

La lucha feminista tiene un larguísimo trecho andado y no es monolítica; igual que cualquier otro movimiento. Convergen en su seno convicciones claras para efectos de largo aliento con posturas reactivas para lo inmerdiato. Luchadoras preparadas y convencidas de que, frente a la misoginia y el machismo, la igualdad de género es posible y necesaria en lo político, económico y social, con las que ven al hombre como un rival. Marta Lamas, cuyos artículos semanales llevo tiempo leyendo, es una activista comprometida con la causa feminista. Sus críticas y propuestas tienen siempre la característica de fundamentarse en la información para aportar, conciliar, sumar y avanzar.

En el que publicó el 16 de febrero último, hace alusión al libro La fuerza de la no violencia, de Judith Butler, filósofa feminista; destaca las preocupaciones de la autora por “los mecanismos psíquicos del poder” y por las distintas formas de lucha y la resistencia políticas, pero pronunciándose en pro de la no violencia porque no es una práctica pasiva ni pretende fomentar el individualismo. Lamas, termina esbozando una esperanza: la posibilidad de vivir en formas que nos unan con los demás seres vivos, a pesar de la rabia y el dolor. (Y) “ahora que tantas feministas están, -estamos- indignadas y dolidas, (pregunta) ¿será posible escuchar y debatir la propuesta de Butler acerca de esa forma de lucha y resistencia que es la no violencia? Esto, es una pequeña muestra del debate que ocurre para darle perspectivas al movimiento en México y otras partes del mundo.

Camino largo y difícil el que han recorrido las mujeres en su lucha contra el machismo y la misoginia. Traspasan épocas, países, regiones y culturas en las cuales desprecio, hostilidad y aversión han sido la constante. Más allá de citas que reflejan el pensamiento de personajes de la antigüedad o de libros como El Corán, hay otros que también sorprenden: “La mente del hombre es de mármol; la de la mujer de cera”, W. Shakespeare; “Las mujeres y los idiotas necesitan 10 horas de sueño, los heridos ocho y los hombres seis. Las mujeres no son otra cosa que máquinas de producir hijos”, Napoleón Bonaparte; “La mujer puede ser educada, más su mente no es adecuada para las ciencias más elevadas como la filosofía y algunas artes”, F. Hegel; “La mujer es un animal de cabellos largos e ideas cortas”. Arthur Schopenhauer; “El feminismo no busca la igualdad de derechos de la mujer, sino animarla a abandonar a sus maridos, matar a sus hijos, practicar brujería, destruir el capitalismo y convertirse en lesbiana”, Pat Robertson, predicador estadounidense, 1992.

Si lo anterior parece lejano y de etapas superadas ¿Qué decir del trato que sufrió Lydia Cacho, auspiciado por el “góber precioso”? De Vicente Fox, con aquello de “las lavadoras de dos patas”; de Plácido Domingo, que aceptó haber abusado sexualmente de al menos de 27 de sus compañeras en dos décadas; de Nasón, el pastor de la iglesia La Luz de Mundo; de Óscar Mario Beteta, quien ofuscado llamó “vieja pendeja”, a la periodista Nancy Flores al querer entrevistarlo; del poderoso productor de Hollywood Harvey Weinstein, entre cuyas víctimas se encuentran estrellas como Salma Hayek. ¿Y qué decir de Donal Trump, acusado por 20 mujeres a quienes campantemente descalificó y de algunas literalmente se burló?

Por eso es lamentable que el llamado al paro de mujeres, lo hayan contaminado con solidaridad “desinteresada”. De cualquier manera, no importará la cantidad de manifestantes; la voz, las exigencias, las propuestas deben considerarse. La paridad de género, la igualdad salarial, como la conquista del voto, tienen que consolidarse tanto como sea factible para la seguridad pública y contención del feminicidio.