Autoridades confirman 3 casos de coronavirus; están relacionados

Ciudad de México, Febrero 29.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que son tres casos de personas, relacionadas entre sí, portadoras de la nueva cepa de coronavirus y aseguró que en este momento no hay una emergencia nacional ni de salud.



"No hay una emergencia (nacional ni de salud) por la entrada de coronavirus 2019 a la Ciudad de México", dijo el funcionario.



Se trata del caso de la persona que desde este jueves se encontraba hospitalizada en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) de la Ciudad de México y que ya fue enviada a aislamiento a su domicilio.



Además de la detectada por la mañana en Culiacán, Sinaloa, quien luego de una segunda prueba analizada en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDre) dio positivo a COVID-19.



El más reciente es el de un hombre de 50 años también de la Ciudad de México.

Los tres son compañeros de trabajo que viajaron a mediados de este mes a Pergamo, Italia. Sus casos fueron detectados luego de que por su propia voluntad acudieran a los hospitales.

Además de los casos positivos hay otros tres casos sospechosos, dos en Guanajuato y uno en Durango.



López-Gatell resaltó que aún no hay casos positivos que tengan su origen en México.

Gattel explicó que el plan es de mitigación debido a que es materialmente imposible impedir la entrada del virus y según lo recomendado Organización Mundial de la Salud (OMS).

"No se cerrarán las fronteras", sostuvo.



Recordó que se han definido tres escenarios de la enfermedad, pero que no necesariamente vamos a pasar por los tres.



El primero es importación, que es la fase inicial, “no tenemos una propagación activa y tenemos propagación de casos importados, posiblemente hacia sus contactos directos”.



El escenario dos es cuando después de una propagación del virus, se transmite a una persona más, que la transmite a otra persona más. Este detalle ténico, dijo, hace más difícil poder rastrear las cadenas de transmisión.



Puede existir el escenario tres, donde habría propagación en varias regiones del país, continuó.



La expectativa de la población es de cero casos, “esto no es posible”, dijo. “Lo que sí se puede es mantener el virus a raya. Podemos tener éxito si mantenemos en control los casos importados”, estimó.



Cada etapa está relacionada con el tamaño del reto. “Si tenemos casos aislados no es procedente tomar medidas extremas, como cancelar eventos masivos, en tanto haya transmisión localizada”.



Dijo que hay dos mitos que circulan profusamente, como que se necesita desinfectar casas con cloro. “No lo necesitamos hacer de manera especial para prevenir el coronavirus”. “No tiene sentido hacer compras de pánico”.



“No se necesita tener cubrebocas en este momento, (incluso) ni en el escenario tres”.

Explicó que el cubrebocas simple no sirve para protegernos de infecciones respiratorias. “Si alguien tiene gripa, y tiene probabilidad de usar cubrebocas, que lo use”, precisó.

AMLO llama a la calma tras llegada de coronavirus a México



Ante la llegada del coronavirus México, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a la calma, “no algo terrible, fatal”, “tenemos capacidad para enfrentar esta situación”. Aseguró que diario se estará informando para evitar “una psicosis colectiva, de miedo”, al señalar que hay quienes “no actúan con ética y vuelan; no informan con objetividad".



“Decirle a la gente: serenos, tranquilos, tenemos capacidad, estamos preparados para enfrentar esta situación de coronavirus”. Aquí se habló de que iban a darse esos casos y estamos preparados”, insistió en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.



Señaló que de acuerdo con los diagnósticos médicos “no es algo terrible, fatal. Ni siquiera es equivalente a la influenza”.



Remarcó: “Tenemos los médicos, los especialistas, la capacidad para hacerle frente. En la medida que se vayan presentando, vamos a atender los casos”.



El mandatario dijo que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell estará informando diariamente, como ha venido haciendo, sobre la enfermedad para que no haya exageraciones y evitar una “psicosis colectiva”.



Aseguró que hay sinergia para trabajar con hospitales privados.



Situación anunciada: Alcocer



El secretario de Salud, Jorge Alcocer, remarcó que hay capacidad para enfrentar la situación.

“Esta es una situación anunciada”, dijo, y llamó a la solidaridad y al acompañamiento del pueblo ante la situación, que “no es de gravedad, sino de acompañamiento”.

Sostuvo que afortunadamente estamos saliendo de periodo de invierno y “esto mitiga la posibilidad de virus, que no es de fuerza, letal”.



Dijo que se necesita la solidaridad del mexicano y no adelantarse, sino seguir los protocolos. “La saliva es el conductor más”, pero pidió no llegar a los extremos de usar aditamentos “avanzados”.



También pidió confianza en los hospitales. “No se requiere contabilizar cuántas camas se necesitan” por número de población, y aseguró que ya estableció comunicación con los 42 secretarios de salud.



“Ahora tenemos, uno, dos tres, casos y el objetivo es evitar que se contagie, saber en qué momento después de 28-14 días se levanta”.



Afirmó que los hospitales privados se suman y comporten protocolos. Pero subrayó la importancia del autocuidado.



Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell pidió a los medios de información que mantengan una actitud de solidaridad “porque de nada sirve distorsionar información, entrar en pánico y mezclar temas políticos con esta situación. A nadie nos sirve”.



Llamó a la población a estar atentos, no caer en distorsiones.



“En México hemos recibido ya el covid, tal como lo anticipamos, y lo que sabíamos es que irremediableente iba a llegar, en ningún momento aspiramos a contener, pensar que se puede evitar la llegada a un territorio no corresponde restringir el tránsito a nadie”.



Dijo que el coronavirus 2019 “es una enfermedad como más de 180 infecciones por virus que se presentan en periodo invernal; a veces aparecen virus emergentes, sólo porque son de nueva aparición. La mayoría vienen del reino animal distinto al humano y logran contagiar en humanos, es el caso del Covid.



“Una vez que se convierte en una enfermedad de humano a humano se mantiene un tiempo, puede durar 6 meses, dos años, pero las nuevas enfermedades se aprecian como más grave de lo que terminan siendo”.



Resaltó que este nuevo virus produce más de 95 por ciento de casos leves, “una enfermedad que no pone en riesgo la vida, no afecta gravemente la funcionalidad del cuerpo aun cuando se mantenga con eficiencia en epidemia”.



Señaló que si las personas con débil sistema inmune llegarán a presentar una enfermedad respiratoria deben rápida atención médica.