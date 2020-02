Nuestra sociedad está integrada por varios factores e influencias que con el devenir del tiempo llegamos hasta lo que hoy somos, de tal suerte que en nuestros orígenes indígenas las tribus eran sometidas por la fuerza de la tribu dominante. A la llegada de los españoles los pueblos originarios fueron sometidos por la fuerza de las armas de los conquistadores y éstos traían en la sangre y en la mente la influencia musulmana que a su vez sometió a los ibéricos durante trecientos años.

El machismo que se observa en México no es privativo ni característica nacional. En casi todos los grupos sociales tanto de América como de Europa, Asia, África, se observa y practica el machismo solamente que en cada caso tiene su grado o matiz que lo hace diferente a los demás.

Del tlatoani sometedor, el español conquistador y el islamismo fundamentalista recalcitrante devienen nuestras costumbres, nuestras ideas, nuestros hábitos, sobre todo el predominio del hombre sobre la mujer: el hombre protege y provee y la mujer cría hijos, los cuida y atiende y el que manda es el macho.

La educación que se da en el hogar influye en la familia: aguántese como hombre; los machos no lloran; la mujer para el metate y el petate; aquí mando yo porque soy muy macho, etc., sólo las viejas lloran, etc., son expresiones que diariamente se escuchan en los hogares mexicanos como resabios de una época rural. Ahora la mujer ya participa en varios ámbitos de la sociedad: como doctoras, maestras, abogadas, ingenieras, secretarias ejecutivas, enfermeras, aviadoras, etc., y por ello han cambiado los roles en el matrimonio: la mujer provee y el hombre cuida casa, hijos y hace labor doméstica y nadie se asusta.

Sólo que persiste acentuadamente en los bajos estratos sociales el machismo sin descartar que en la sociedad alta o acomodada también se dan casos.

Recientemente conocimos el caso del esposo que asesinó a su pareja y la degolló; niñas secuestradas y asesinadas; damas que abordan un taxi, desaparecen y las encuentran muertas; estudiantes nacionales y extranjeras que resultan asesinadas; diariamente los medios dan cuenta de casos verdaderamente aberrantes.

Es por ello que mujeres de todo el país fueron convocadas para participar en la manifestación: “el nueve nadie se mueve” para protestar ante las autoridades para que hagan su trabajo y no se crucen de brazos ante un feminicidio. Es un movimiento espontáneo de mujeres cansadas de ser objeto de abusos, de saber de mujeres asesinadas o desaparecidas. El gobierno lo rechaza porque supone que “los conservadores” están metiendo las manos para desestabilizar al gobierno. Y no sería raro tampoco, así son los políticos ratoneros.

Salgan, mujeres, a manifestar su descontento ante la apatía, la ineptitud o la complicidad de las autoridades de todos los niveles. Griten, marchen, manifiéstense, recuérdensela, pero no vandalicen, no pintarrajeen fachadas. Al primer intento que observen sáquenlas, ármense de valor, no dejen que su movimiento sea desvirtuado por esquiroles, estos sí, del gobierno.

Respeto a las mujeres.