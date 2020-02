Llaman diputados locales a unir esfuerzos para frenar feminicidios

Chilpancingo, Gro., Febrero 27.- Diputados locales condenaron los asesinatos que se han cometido contra mujeres en los últimos días, tanto en Guerrero como en el país, y se sumaron al movimiento social de mujeres “El nueve ninguna se mueve”, para que las trabajadoras del Poder Legislativo que deseen participar lo hagan libremente.

En tribuna, el diputado Adalid Pérez Galeana, a nombre del diputado Ossiel Pacheco Salas (Morena), refirió que los feminicidios recientes han dejado al desnudo el nivel de descomposición social en que se encuentra el país, el reflejo de la fragmentación de los lazos familiares, y evidencian al Estado por no poder garantizar una vida libre de violencia a las niñas y mujeres, independientemente del lugar u horario en que se encuentren.

Dijo que estos crímenes de odio duelen a la sociedad y los millones de mexicanos que luchan y aspiran a tener tranquilidad, educación, trabajo, sustento, una mejora en sus condiciones de vida y, en síntesis, bienestar.

Manifestó que los feminicidios que se han dado en los últimos días en el país, y sobre todo los dos registrados en el municipio de Coyuca de Benítez, exigen a los tres niveles de Gobierno, los tres Poderes que integran el país y a la sociedad civil organizada, unificarse para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las niñas y las mujeres en México.

En el caso del asesinato de la joven Jaquelin, el legislador solicitó al Fiscal General del Estado, Jorge Zuriel De los Santos Barrila, que el caso sea investigado bajo la hipótesis de feminicidio y con apego al Protocolo de Investigación Ministerial Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio.

Además, que se brinden las medidas cautelares necesarias para salvaguardar la integridad de los familiares de las víctimas, para que aporten elementos que permitan el esclarecimiento de los crímenes.

También solicitó al Ayuntamiento de Coyuca de Benítez que colabore y brinde las facilidades necesarias a la Fiscalía General del Estado para que desarrolle sus investigaciones.

Por su parte, el diputado Omar Jalil Flores Majul (PRI) manifestó que es importante analizar la eliminación de un recorte de 2 mil millones de pesos del Presupuesto de Egresos, así como la extinción de diferentes programas sociales que afectan y lastiman a la mujer mexicana.

En ese sentido, pidió más sensibilidad política y dijo que es importante que el Congreso del Estado se solidarice con el Paro Nacional de Mujeres.

El diputado Moisés Reyes Sandoval (Morena) lamentó en su oportunidad la ola de feminicidios y homicidios que se presenta en todo el país. Externó que los actores políticos deben actuar con responsabilidad y no politizar el tema, al tiempo que se solidarizó con los familiares de las víctimas, y también celebró que se busque homologar el delito de feminicidio en todo México.

Mientras que el diputado Celestino Cesáreo Guzmán (PRD) consideró que estos crímenes son a causa de la impunidad que hay en el país y en Guerrero, donde las investigaciones no llegan al fondo del tema. Ante esto, dijo que se debe trabajar en el reforzamiento de las leyes para poder proteger a las mujeres y detener los feminicidios.

RESPALDO TOTAL AL MOVIMIENTO DE MUJERES

Al intervenir sobre el paro nacional denominado un “Día sin Mujeres”, la diputada Guadalupe González Suástegui exhortó a la 62 Legislatura y a los Poderes del Estado, instituciones e iniciativa privada, a brindar las facilidades necesarias a las mujeres trabajadoras, jóvenes y niñas que deseen participar en esta iniciativa, sin ninguna restricción ni descuento salarial.

Señaló que la mujer mexicana vive un momento especialmente doloroso que ha calado la conciencia de todos los mexicanos y acaparado los ojos del mundo.

“El 9 de marzo no trabajaremos, no caminaremos por las calles, no iremos a las escuelas, no estaremos, no hablaremos; ese día será un día sin nosotras; que nuestra ausencia sea tan grande, que perturbe”, enfatizó.

En este tenor, la diputada Alicia Zamora Villalva hizo un llamado a sus homólogos para sumarse al paro nacional porque considera que es un tema que no tiene que ver con ideología, política o partido, sino que la ausencia en sus centros de trabajo y demás actividades de la vida cotidiana está enfocada en la exigencia de respeto a la vida.

El diputado Jesús Villanueva Vega refirió que la convocatoria al Paro Nacional de Mujeres “El nueve ninguna se mueve” es justa, legítima y una libre manifestación social, cuyo objetivo es evidenciar la importancia de las mujeres en la sociedad y protestar por los feminicidios, el acoso, el miedo, la falta de oportunidades, la misoginia y el machismo del que han sido víctimas históricamente, a pesar de su lucha permanente.

Esto es una deuda, dijo, que ya debe ser saldada, para lo cual es necesario que tanto mujeres como hombres participen, a efecto de combatir los alarmantes índices de violencia.

Por último, el también presidente de la Junta de Coordinación Política informó que por acuerdo de este órgano, las mujeres que laboran en el Poder Legislativo se pueden sumar al paro nacional del 9 de marzo sin temor a ninguna sanción salarial o administrativa, ya que éste es un movimiento sin ideologías, colores ni partidos políticos.